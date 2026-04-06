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Policiales

Misterio en La Plata tras el hallazgo sin vida de un jubilado en su casa

Vecinos de la víctima encontraron el cuerpo en un cuarto de herramientas con un golpe en la cabeza

Misterio en La Plata tras el hallazgo sin vida de un jubilado en su casa
6 de Abril de 2026 | 22:05

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Un macabro escenario alteró la tranquilidad de la localidad de Villa Elisa durante la mañana de este lunes. Un hombre, de 79 años, apareció muerto en el interior de un galpón ubicado en el frente de su vivienda, ubicada en la zona de la calle 423 entre 7 y 8. El hallazgo derivó en un fuerte operativo y no se descartan hipótesis.

La alerta surgió poco antes del mediodía, luego de que un familiar directo de la víctima se comunicó con allegados al jubilado para pedirles que verifiquen su estado de salud ante la falta de respuestas. Al llegar a la propiedad, estas personas notaron que la puerta principal carecía de llave en la cerradura, aunque la entrada no presentaba signos de violencia ni daños.

Tras no encontrar al dueño de la casa en el interior del inmueble principal, los vecinos revisaron un pequeño galpón de material utilizado para guardar herramientas en el lateral izquierdo del terreno. Allí se toparon con la trágica escena. El hombre yacía en el suelo y con manchas de sangre a su alrededor.

Minutos después, personal de emergencias médicas acudió al lugar y constató el deceso. Los profesionales de salud advirtieron una herida en la cabeza del fallecido.

Frente a este panorama, efectivos del Comando de Patrullas resguardaron el perímetro y dieron aviso a la UFI N° 16 del Departamento Judicial de La Plata, que investiga el caso como "averiguación de causales de muerte".

 

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