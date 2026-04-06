Incertidumbre por los micros: los platenses ya ajustan su rutina de viaje

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A la espera de definiciones tras el anuncio de recortes en las frecuencias, cientos de usuarios reorganizan sus traslados para llegar a tiempo a destino. Salir más temprano, cambios de transporte y hábitos, las alternativas
La advertencia sobre una posible reducción en la frecuencia de los micros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en La Plata, impulsada por el aumento sostenido del gasoil, suma incertidumbre entre los pasajeros, quienes ya empezaron a cambiar hábitos de la vida cotidiana.
Tal como se informó en la edición de ayer, las empresas del sector anticiparon recortes que podrían oscilar entre el 10 y el 50 por ciento en los servicios, en un contexto marcado por el reiterado incremento de costos y reclamos por una actualización en los subsidios hacia el Gobierno Nacional. La medida, que aún no fue oficializada en La Plata con detalles precisos, mantiene en alerta a miles de pasajeros que dependen del transporte público a diario.
En la calle, sin embargo, la sensación es que los cambios ya comenzaron. “Se nota mucho menos movimiento de micros, no solo en el que tomo yo, sino en general. Es como que hay menos en todos lados”, contó Josefina Sartirana, usuaria habitual del corredor de Camino Centenario.
La joven, que trabaja los fines de semana, explicó que en los últimos días optó por modificar su forma de viajar ante la falta de previsibilidad. “Elegí tomar el tren porque sé a qué hora va y viene. Con el micro, en cambio, nunca sabés bien cuánto vas a esperar. Ayer, por ejemplo, lo estuve esperando bastante más de lo normal”, relató.
“Elegí tomar el tren porque sé a qué hora va y viene. Con el micro, nunca sabés cuánto vas a esperar. Ayer, lo esperé bastante más de lo normal”
Josefina Sartirana Usuaria de micro
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El cambio, sin embargo, no es menor. “El micro tarda 30 minutos, pero con el tren tengo que salir una hora antes para llegar tranquila. Lo elijo igual por una cuestión de organización, porque prefiero saber que voy a llegar y no estar dependiendo de si pasa o no pasa el micro”, agregó.
Otros usuarios directamente decidieron abandonar el colectivo. “Últimamente viajo en bici porque es mucho más barato y también porque me cansé un poco de depender del micro”, señaló Macarena Duarte, que trabaja y se mueve diariamente en el casco urbano de la Ciudad.
En su caso, la decisión estuvo atravesada por el impacto económico. “Si tengo que hacer dos viajes por día, termino gastando cerca de 60.000 pesos por mes en colectivo. Es muchísimo. Entonces empecé a usar la bici y por ahora me arreglo así”, explicó.
“Tengo que tomar dos micros. Si pierdo uno, no llego al trabajo. Entonces prefiero salir antes y esperar, aunque sea incómodo”
Natalia Rojas Vecina de Romero
“Por ahora voy y vuelvo en bici, me organizo con los horarios del trabajo y trato de evitar el micro lo más posible”, agregó, marcando un cambio de hábito que ya se volvió parte de su rutina.
Para quienes no tienen esa posibilidad, la única alternativa es adaptarse y anticiparse. Natalia Rojas, enfermera, viaja todos los días desde Romero y combina dos líneas para llegar a su trabajo. En su caso, la incertidumbre se vive con preocupación. “Yo ya me imaginaba que esto iba a pasar cuando empezó todo el tema de los aumentos”, explicó.
Según contó, en los últimos días la irregularidad se volvió más evidente. “Antes, incluso los feriados, se respetaba más o menos que pasaba cada 40 minutos. Ahora te dice la aplicación que va a pasar y no pasa”, señaló.
La respuesta, en su caso, es salir con mayor anticipación. “Salgo a las diez de mi casa y entro a las 12. Tengo que salir con tiempo porque si pierdo uno ya se me complica todo el viaje. Y yo tengo una responsabilidad, no puedo llegar tarde”, sostuvo. Y agregó: “Tengo que tomar dos micros. Si pierdo uno, no llego. Entonces prefiero salir antes y esperar, aunque sea incómodo”.
Mientras tanto, desde el Municipio señalaron que hasta el momento no hay una medida concreta aplicada en la Ciudad y que se mantiene el seguimiento. En ese sentido, indicaron que, de registrarse incumplimientos, podrían aplicarse multas e intimaciones.
Con ese escenario, entre anuncios sin precisiones y cambios que ya se perciben, los usuarios ensayan respuestas frente a un problema que impacta de lleno en la vida cotidiana. Salir antes, cambiar de transporte o buscar alternativas más económicas aparecen, por ahora, como las únicas certezas en medio de la dudas.
las esperas se hacen aún más largas los fines de semana/ r. acosta
Josefina Sartirana Usuaria de micro
Natalia Rojas Vecina de Romero
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