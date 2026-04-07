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Política y Economía

Cierre de campaña de la conducción de UPCN 

Cierre de campaña de la conducción de UPCN 
7 de Abril de 2026 | 01:55
Edición impresa

El secretario general de UPCN a nivel nacional, Andrés Rodríguez, y su par provincial, Fabiola Mosquera, cerraron ayer la campaña de la Lista Azul y Blanca, rumbo a las internas del gremio, que se realizarán el 9 de abril. El acto se llevó a cabo en el camping de Arana, con las presencias del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, el Intendente, Julio Alak, y los dirigentes de la CGT Regional Julio Castro, Antonio Di Tomasso y Héctor Nieves, entre otros.
 

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