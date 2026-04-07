Operativos en La Plata: 47 vehículos secuestrados y 5 aprehendidos

La Municipalidad de La Plata llevó adelante durante los últimos días una serie de operativos de control, prevención y ordenamiento en distintos barrios de la ciudad en el marco de una agenda coordinada entre áreas comunales y fuerzas de seguridad.

Por un lado, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia participó de las procesiones realizadas por Semana Santa, brindando acompañamiento y ordenamiento en los espacios públicos. Además, intervino en el operativo dispuesto durante el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán, desplegó acciones dinámicas en la vía pública y colaboró con los equipos de poda ante la caída de árboles.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Policía, realizó controles vehiculares en distintos puntos estratégicos del partido como 53 entre 24 y 25, 19 entre 70 y 71, diagonal 73 y 70, 25 entre 59 y 60, diagonal 79 entre 1 y 115 y 32 y 131.

Asimismo, se concretaron acciones en 24 entre 38 y 39, 10 entre 71 y 72, 520 y 143 (San Carlos), 501 y 134 (Hernández) y 7 y 507 (Villa Castells), y se llevó a cabo un operativo simultáneo en 50 entre 13 y 14, diagonal 74 y 50 y 12 entre 49 y 50, donde se controlaron 472 motos.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 45 motos y 2 autos por distintas irregularidades e incumplimientos a la normativa vigente. Además, cinco personas fueron aprehendidas por resistencia a la autoridad y pedidos activos en otras causas, entre otras infracciones.

Cabe resaltar que las actuaciones se enmarcan en una política integral de prevención y control que busca reforzar la seguridad, ordenar el tránsito y garantizar la convivencia en el espacio público en los distintos barrios platenses.