Matías Remes Lenicov asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad

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El hijo del exministro de Economía de la Nación fue designado por el intendente Alak y entrará hoy en funciones, en el marco de la renovación de cargos en esa área
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
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En el marco de la renovación de cargos en la secretaría de Economía de la Municipalidad, este mediodía asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas el economista platense Matías Remes Lenicov.
El hijo del exministro de la Nación Jorge Remes Lenicov fue designado por el intendente, Julio Alak, con quien este mediodía se reunió para firmar su asunción y asumir en su nuevo cargo en la Municipalidad.
La designación se da luego de que la semana pasada se hubiera formalizado la designación del nuevo secretario de Economía de la Municipalidad, Sebastián Genatti, luego de que su antecesor, Marcelo Giampaoli, asumiera en el Tribunal Fiscal de la Provincia.
Matías Remes Lenicov es platense y es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica de La Plata (Ucalp) y magíster en Políticas de Desarrollo Económico por la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Desde el 2020 hasta ahora se desempeñó como director provincial de Control de Gestión Portuaria en el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Previamente fue subsecretario de Promoción de Inversiones Productivas en laMunicipalidad de Florencio Varela.
Desde 2009 integró equipos técnicos liderados por Silvina Batakis en el ministerio de Economía bonaerense. Se destacó por la elaboración de la programación del Desarrollo Territorial de la Provincia, iniciando su carrera en 2004 en la cartera económica provincial, en la Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito (UCO).
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En el ámbito académico, se desempeña como docente de grado en la Ucalp y de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes.
Es autor de dos libros, en colaboración con P. Narodowski: Geografía económica mundial, volumen I y volumen II; además de una decena de artículos especializados en desarrollo económico y economía internacional.
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