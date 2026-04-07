Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

Política y Economía

Matías Remes Lenicov asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad

El hijo del exministro de Economía de la Nación fue designado por el intendente Alak y entrará hoy en funciones, en el marco de la renovación de cargos en esa área

Matías Remes Lenicov asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

7 de Abril de 2026 | 12:28

Escuchar esta nota

En el marco de la renovación de cargos en la secretaría de Economía de la Municipalidad, este mediodía asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas el economista platense Matías Remes Lenicov.

El hijo del exministro de la Nación Jorge Remes Lenicov fue designado por el intendente, Julio Alak, con quien este mediodía se reunió para firmar su asunción y asumir en su nuevo cargo en la Municipalidad.

La designación se da luego de que la semana pasada se hubiera formalizado la designación del nuevo secretario de Economía de la Municipalidad, Sebastián Genatti, luego de que su antecesor, Marcelo Giampaoli, asumiera en el Tribunal Fiscal de la Provincia.

Matías Remes Lenicov es platense y es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica de La Plata (Ucalp) y magíster en Políticas de Desarrollo Económico por la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Desde el 2020 hasta ahora se desempeñó como director provincial de Control de Gestión Portuaria en el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Previamente fue subsecretario de Promoción de Inversiones Productivas en laMunicipalidad de Florencio Varela.

Desde 2009 integró equipos técnicos liderados por Silvina Batakis en el ministerio de Economía bonaerense. Se destacó por la elaboración de la programación del Desarrollo Territorial de la Provincia, iniciando su carrera en 2004 en la cartera económica provincial, en la Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito (UCO).

LE PUEDE INTERESAR

Los judiciales bonaerenses lanzan una jornada de protesta contra la Suprema Corte

LE PUEDE INTERESAR

Cortes y protestas en Puente Pueyrredón y Puente Saavedra

En el ámbito académico, se desempeña como docente de grado en la Ucalp y de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes.

Es autor de dos libros, en colaboración con P. Narodowski: Geografía económica mundial, volumen I y volumen II; además de una decena de artículos especializados en desarrollo económico y economía internacional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Ya cortan la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata, que perdería casi $3 mil millones

Ampliarán espacios en el parque Saavedra, con el achicamiento de calles

Gimnasia tiene a De Felippe en carpeta: cómo le fue como DT y cuáles son los planes B y C

ATENCIÓN - La Plata está en alerta por lluvias y vientos fuertes: cuándo llega lo peor de la tormenta

VIDEO. Del surtidor al enchufe: un taxista de La Plata apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos

Trump prometió que "esta noche morirá una civilización entera": la respuesta de Irán

El Pincha llegó a Medellín y Medina define el equipo

Echaron a Zaniratto: el DT se despidió con un fuerte mensaje
Últimas noticias de Política y Economía

Los judiciales bonaerenses lanzan una jornada de protesta contra la Suprema Corte

Cortes y protestas en Puente Pueyrredón y Puente Saavedra

Tandil: denuncian que la urbanización en sierras agrava anegamientos

San Nicolás: licitación de rutas 9 y 188 entra en etapa clave en mayo
Espectáculos
Ya se venden las entradas para ver a BTS en La Plata: precios, ubicaciones y fechas
Gran Hermano: se accidentó Andrea Del Boca y la sacaron en ambulancia
La pelea del siglo: Wanda Nara vs China Suárez en un increíble enfrentamiento con IA que hizo explotar las redes
Gran Hermano: Cinzia queda eliminada en medio de un efusivo festejo de Yipio
Los Rolling Stones anunciaron una gira que parecía casi descartada, actualizaron su web oficial 
Policiales
Operativos en La Plata: 47 vehículos secuestrados y 5 aprehendidos
¿Un crimen? Qué se sabe del jubilado de La Plata que apareció muerto en su casa
Apareció el platense de 72 años que era intensamente buscado
Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes
Siguen los cruces: la ex mujer del fundador de ABES denunció una maniobra en su contra
Información General
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra
Los números de la suerte del martes 7 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
Deportes
Pata Pereyra ya dirigió su primera práctica en Gimnasia, de cara a la Copa Argentina: quiénes son sus ayudantes
Echaron a Zaniratto: el DT se despidió con un fuerte mensaje
Gimnasia tiene a De Felippe en carpeta: cómo le fue como DT y cuáles son los planes B y C
El Pincha llegó a Medellín y Medina define el equipo
Lo que viene para Estudiantes tras el debut en la Copa Libertadores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla