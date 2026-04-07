Desbarataron en La Plata a una banda de boqueteros tras el ataque a una distribuidora

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida
Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida
En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones
Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%
EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores
Sigue el calvario de los micros en La Plata y sancionarían a las empresas: paradas repletas y unidades que no frenan
Operativo cerrojo y dos detenidos tras un intento de robo en una distribuidora de Abasto
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia
Desbaratan banda dedicada al desguace de motos en La Plata y hay tres detenidos
Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: cuándo y dónde serán los cortes de tránsito
Por un incendio en Constitución, hubo demoras en el Tren Roca a La Plata
La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a salir del país: los destinos y motivos de sus próximos viajes
Trump prometió que "esta noche morirá una civilización entera": la respuesta de Irán
Matías Remes Lenicov asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad
Varias horas de corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata, que perdería casi $3 mil millones
El final de Andrea Del Boca en Gran Hermano tras el accidente: deja la competencia y cómo está su salud
De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década
¿Un crimen? Qué se sabe del jubilado de La Plata que apareció muerto en su casa
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Ya se venden las entradas para ver a BTS en La Plata: precios, ubicaciones y fechas
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
ATENCIÓN - La Plata está en alerta por lluvias y vientos fuertes: cuándo llega lo peor de la tormenta
Los judiciales bonaerenses lanzan una jornada de protesta contra la Suprema Corte
VIDEO. Del surtidor al enchufe: un taxista de La Plata apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos
Apareció el platense de 72 años que era intensamente buscado
Condenaron a un fiscal y dos abogados por desviar la investigación del robo ocurrido en la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini
Tras el escándalo del propofol y el fentanilo: "Sin trazabilidad, el sistema sanitario pierde el control sobre estos medicamentos"
La pelea del siglo: Wanda Nara vs China Suárez en un increíble enfrentamiento con IA que hizo explotar las redes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos hombres armados fueron detenidos durante la madrugada de este martes tras intentar robar una distribuidora ubicada en la localidad platense de Abasto. Los sospechosos habrían ingresado al comercio por el techo, pero fueron sorprendidos por la Policía antes de concretar el golpe.
El episodio ocurrió en la “Distribuidora Reales”, ubicada en 208 y 32, donde personal de la Comisaría Séptima acudió luego de la activación del sistema de alarmas. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el sereno del lugar, de 58 años, quien confirmó que se habían disparado los sensores internos. Con apoyo del Subcomando Oeste, se montó un operativo cerrojo que permitió rodear el predio.
Durante la inspección, los agentes detectaron un boquete en el techo y al ingresar sorprendieron dentro del establecimiento a dos sujetos, de 49 y 44 años, ambos de nacionalidad chilena y domiciliados en La Plata. Según la investigación, los sospechosos habían ingresado con herramientas para forzar accesos y cajas de seguridad, además de intentar desactivar el sistema de vigilancia llevándose el DVR de las cámaras.
En el procedimiento se secuestraron dos revólveres calibre 32 aptos para el disparo -uno marca Pucará con siete cartuchos y otro sin numeración visible con seis proyectiles- junto a celulares, pasamontañas, guantes, una escalera, una amoladora, discos de corte, pinzas, tijeras para chapa, alicates y barretas caseras utilizadas para cometer el ilícito.
Fuentes policiales confirmaron además que sobre uno pesaba un pedido de captura activo desde abril de 2022 por una causa de robo en grado de tentativa tramitada en Quilmes. Los investigadores analizan ahora si ambos detenidos participaron en otros robos bajo la misma modalidad en fábricas y comercios de la región.
La causa fue caratulada como “robo doblemente agravado por efracción y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa” y quedó en manos de la UFI N°16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La víctima no sufrió lesiones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí