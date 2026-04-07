Desbarataron en La Plata a una banda de boqueteros tras el ataque a una distribuidora

Dos hombres armados fueron detenidos durante la madrugada de este martes tras intentar robar una distribuidora ubicada en la localidad platense de Abasto. Los sospechosos habrían ingresado al comercio por el techo, pero fueron sorprendidos por la Policía antes de concretar el golpe.

El episodio ocurrió en la “Distribuidora Reales”, ubicada en 208 y 32, donde personal de la Comisaría Séptima acudió luego de la activación del sistema de alarmas. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el sereno del lugar, de 58 años, quien confirmó que se habían disparado los sensores internos. Con apoyo del Subcomando Oeste, se montó un operativo cerrojo que permitió rodear el predio.

Durante la inspección, los agentes detectaron un boquete en el techo y al ingresar sorprendieron dentro del establecimiento a dos sujetos, de 49 y 44 años, ambos de nacionalidad chilena y domiciliados en La Plata. Según la investigación, los sospechosos habían ingresado con herramientas para forzar accesos y cajas de seguridad, además de intentar desactivar el sistema de vigilancia llevándose el DVR de las cámaras.

En el procedimiento se secuestraron dos revólveres calibre 32 aptos para el disparo -uno marca Pucará con siete cartuchos y otro sin numeración visible con seis proyectiles- junto a celulares, pasamontañas, guantes, una escalera, una amoladora, discos de corte, pinzas, tijeras para chapa, alicates y barretas caseras utilizadas para cometer el ilícito.

Fuentes policiales confirmaron además que sobre uno pesaba un pedido de captura activo desde abril de 2022 por una causa de robo en grado de tentativa tramitada en Quilmes. Los investigadores analizan ahora si ambos detenidos participaron en otros robos bajo la misma modalidad en fábricas y comercios de la región.

La causa fue caratulada como “robo doblemente agravado por efracción y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa” y quedó en manos de la UFI N°16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La víctima no sufrió lesiones.