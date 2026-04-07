La pelea del siglo: Wanda Nara vs China Suárez en un increíble enfrentamiento con IA que hizo explotar las redes

Nos guste o no. La inteligencia artificial todo lo puede y logró viralizar imágenes donde se cruzan las mediáticas sobre un ring de UFC.

Las Wanda Nara y China Suárez de ficción, con atuendo de ring y más enojadas que nunca, se enfrentan en una dura pelea.

"'Pelea': Porque hicieron perfectísimo cómo sería una velada carísima entre la China y Wanda", escribieron en las redes sobre la tendencia viral del día.

Así, la IA logró enfrentar a modo boxeo a Suárez y Nara, donde Marcelo Tinelli buscaba impedir el cruce brutal de la ex y la actual de Mauro Icardi.

Las chicas aparecen frente a frente en el pesaje de UFC, con Tinelli tratando de que no se peleen.

Luego aparecen entrenando fuertemente para lo que es una velada muy esperada... incluso en la vida real, podríamos decir.

Pero, lo mejor llega, cuando entre el público aparecen por IA, Maxi López y Mauro Icardi, sonrientes uno al lado del otro, como en los viejos tiempos.

Asimismo, desde la farándula también aparecen otras figuras en IA. Pampita y Eugenia Tobal, juntas.

Algo rara es la imagen de Benjamín Vicuña y Nico Furtado, en su versión de Diosito de El Marginal.

Por otro lado también aparecen juntos y sonrientes Ángel De Brito y L-Gante, ex de Wanda.

Y en una imagen inesperada se los ve a Jorge Rial y Luis Ventura en versión IA, viendo la pelea para comentarla en sus respectivos programas.

En el mundo de la IA, todo es posible. Incluso, esta pelea de UFC entre Wanda y La China.