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¿Un crimen? Qué se sabe del jubilado de La Plata que apareció muerto en su casa

¿Un crimen? Qué se sabe del jubilado de La Plata que apareció muerto en su casa
7 de Abril de 2026 | 09:50

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Con el correr de las horas se van conociendo datos de la muerte del jubilado en su casa de Villa Elisa. Con los elementos que se van incorporando a la causa crece la hipótesis de que se pudo haber tratado de un homicidio.

Tal como informó EL DIA, el hallazgo está cargado de interrogantes y lo que se sabe es que todo comenzó con un llamado para constatar el estado de un hombre mayor que vivía solo. La puerta de su vivienda estaba sin llave, sin signos visibles de violencia, como si alguien hubiera salido o entrado sin forzar nada. Y lo que se encontraron fue una escena de terror: la víctima estaba recostada en el suelo, con manchas de sangre a su alrededor y otros elementos que encendieron las alarmas.

Lo cierto es que los primeros informes arrojaron que el hombre presentaba golpes, por lo que por estas horas se esperan los resultados de la autopsia para conocer la verdadera causa de la muerte. Pero además, de una recorrida por la vivienda, se habrían detectado faltantes, aunque no se dieron mayores detalles.

Quién era la víctima y qué se sabe del caso

Se supo que el hombre de 80 años fue identificado como Néstor Daniel Copoleti. Su cuerpo fue encontrado dentro de una pequeña construcción utilizada como galpón de herramientas, ubicada en el patio delantero de la propiedad, ubicada en 423 entre 7 y 8.

Personal médico que arribó al lugar constató el fallecimiento y advirtió, en una primera observación, una posible herida en la zona de la sien, un dato que ahora resulta clave para intentar reconstruir lo sucedido.

Como se dijo, lo que más desconcertó en un primer momento fue el contexto, ya que no se detectaron accesos forzados en la vivienda principal ni un desorden compatible con un robo. Aunque más tarde las sospechas de que se podría tratar de un crimen fueron en aumento por los elementos mencionados.

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El entorno, además, es el de un barrio residencial, tranquilo, con casas bajas y vecinos que conocían a la víctima desde hacía años. De hecho, algunos de ellos colaboraban con su cuidado cotidiano, ya que el hombre vivía solo y sus familiares directos residen fuera de la Ciudad.

La secuencia previa al hallazgo también suma elementos enigmáticos. Según relataron testigos, un familiar del propietario solicitó que se verificara su estado, lo que motivó el ingreso a la vivienda. Al no encontrarlo en el interior, la búsqueda se extendió hacia sectores linderos, donde finalmente fue hallado en ese espacio reducido, destinado al guardado de herramientas. La ubicación del cuerpo, fuera de la casa principal, abría múltiples hipótesis.

De esta forma los investigadores plantearon distintas preguntas: ¿Por qué estaba allí? ¿Se dirigió por sus propios medios hasta ese lugar o fue llevado por un tercero? ¿La escena fue alterada? Por ahora se siguen buscando respuestas. 

Personal de Policía Científica trabajó durante varias horas en el lugar, relevando rastros, tomando fotografías y realizando peritajes tanto en la vivienda como en el galpón. Cada detalle fue documentado minuciosamente, desde la disposición de los objetos hasta las condiciones del entorno, en busca de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, comenzaron a recolectar testimonios y a reconstruir las últimas horas de la víctima. El círculo cercano, los movimientos recientes y cualquier contacto previo al hecho serán piezas clave en una investigación que recién comienza y que, por ahora, no descarta ninguna hipótesis, pero se refuerza cada vez más la del homicidio.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde la autopsia será determinante para establecer la causa de muerte.

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