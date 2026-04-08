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Los números de la suerte del miércoles 8 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del miércoles 8 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
8 de Abril de 2026 | 00:01
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ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

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SUERTE NUMERICA: 14-55-12. Realizará cambios de importancia y se le presentará posibilidades de progreso. Preocupación pasajera en el campo del amor. Posponga viajes. Evite juegos de azar.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 13-45-00. Momento ideal para compras, sin gastar sumas excesivas que descontrolen su presupuesto. No pierda la paciencia, este día será de prueba para el amor.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 52-83-04. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Tendrá que solucionar problemas con su pareja. No lo prolonge. Insólita imposición. Progresos inesperados.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 13-29-04. Sepa aprovechar las propuestas, pues está en vísperas de evolucionar con el dinero. En casa se producirán novedades muy gratas. Exitos. Mejor desenvolvimiento.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 12-30-94. Atención, evite los cambios en su actitud. Rechace influencias exteriores. En amor las resoluciones improvisadas pueden ser peligrosas. Vigile sus intereses.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 92-30-13. Tendrá propuestas de trabajo muy interesante, estúdielas. hallará franco progreso en sus intereses afectivos. Elija sus trabajos. No busque aislarse. Sea franco.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 16-90-22. Puede tener retrasos en cobros de dinero o acumulación de trabajo por cumplir. Se simplifican proyectos que concierne a los niños.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 19-40-20. No es momento de cambios ni de grandes negocios. Logrará cumplir deseos en su vida amorosa. Cuide su fama. Viajes.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 71-50-11. Sufrirá una pérdida de carácter económico si no toma las medidas para prevenirla. Mal intestinal.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 02-55-19. Organice mejor sus negocios para que rindan más. El amor, regular. Cuidado con los calambres.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 12-02-16. Por el momento no encare las dificultades, haga un rodeo. Grandes diferencias con su pareja. Actúe con calma.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 10-20-40. Se consolidan sus sueños. Tendencia a un sentimentalismo pronunciado con su pareja. Lo elogiarán.

 

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