Violenta entradera a metros del Parque Alberti: allanamientos y un implicado detenido

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Una violenta entradera ocurrida a metros del Parque Alberti derivó en una serie de allanamientos con resultado positivo y la detención de uno de los presuntos autores.
El hecho tuvo lugar el pasado 26 de marzo en una vivienda ubicada en calle 24 entre 39 y 40, en La Plata. Según la denuncia, la víctima, un hombre de 65 años, fue sorprendido durante la noche por al menos cuatro delincuentes que irrumpieron tras forzar una puerta trasera.
Una vez dentro, los asaltantes redujeron al propietario y a su esposa mediante amenazas y se llevaron dinero en efectivo, una caja fuerte, alhajas y armas de fuego.
A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir la ruta de escape y avanzar en la identificación de uno de los sospechosos.
Se trata de Pablo Martín Zapata, quien fue localizado en la zona de El Dique, en Ensenada.
Con intervención de la UFIJ N° 1 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, se ordenaron cuatro allanamientos en distintos puntos de la región como Berisso, Ensenada, Los Hornos y J. Hernández
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Los procedimientos arrojaron resultado positivo y permitieron el secuestro de un teléfono celular, alhajas y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.
Tras los operativos, la fiscalía dispuso la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.
La investigación continúa para dar con el resto de los integrantes de la banda que participó en la entradera, un tipo de delito que genera fuerte preocupación en distintos barrios de la ciudad.
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