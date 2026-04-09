Otra jornada de caos en La Plata por la falta de micros y se extiende la incertidumbre: ¿hasta cuándo?

Los platenses y los habitantes de la región atravesaban este jueves otra jornada complicada con los micros. Una vez más, debían padecer largas esperas y amontonamientos en las paradas, o bien viajar en modo "ganado" a causa de la escasa circulación de unidades.

Ayer, cuando se conoció que el paro de las empresas no iba a afectar a La Plata, asomó una luz de esperanza en los usuarios locales al garantizarse que la medida de fuerza no afectaría a la Región. Sin embargo, nada se dijo sobre cómo funcionarían hoy los servicios y, de a poco, la incertidumbre volvió a predominar.

Lo cierto es que, mientras los empresarios del transporte le reclaman al Gobierno por el aumento del gasoil y los costos elevados para el funcionamiento de los colectivos, nada cambió en esta jornada y otra vez se presentaron las dificultades que comenzaron a detectarse en los últimos días.

Por caso, esta mañana la esquina de 6 y 49 se mostró repleta de pasajeros que debían esperar más de la cuenta por una unidad que los trasladara hacia la zona de las facultades del Bosque. Cabe remarcar que, por un corte de tránsito con motivo de una filmación de Netflix, la parada del colectivo universitario de 49 entre 6 y 7 se trasladó una cuadra hacia el lado de 5. Allí, la cola de usuarios doblaba por diagonal 80 y no paraba de extenderse.

La postal fue similar a la enorme fila que se registró esta semana en diagonal 80, en cercanías de la estación de trenes, donde la hilera se iniciaba a mitad de cuadra, llegaba hasta 1 y doblaba varios metros más.

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Otra imagen que se replicaba durante la jornada en el centro de la Ciudad era la de los colectivos atestados de pasajeros, como si se tratase del traslado de ganado. Una consecuencia directa de la falta de unidades en circulación es que los coches se llenan rápido en unas pocas paradas y los choferes se ven obligados a seguir de largo, dejando a pie a no pocos usuarios.

En el transcurso de la semana, los platenses advirtieron por estas secuencias en las que incluso se observó a personas agarradas de las barandas de las escaleras en plena marcha de los micros, con el peligro que implica viajar a velocidad en esas condiciones de inseguridad.

Mientras se espera por el fin de semana, todavía queda por delante el viernes para saber cómo se sigue viajando en La Plata. Por el momento, la situación es de incertidumbre, ya que no se observan en el horizonte señales de medidas tendientes a una solución a la crisis que atraviesa el transporte público de pasajeros.

Este diario recibió, además, numerosas quejas por trenes de la línea Roca que en el tramo de La Plata se desplazan hasta el tope de pasajeros. Según sostuvieron, estas situaciones de saturación de los vagones comenzó a observarse en los últimos días a partir de la crisis con los micros y la consecuente decisión de los usuarios de optar por ese medio de transporte.

Se agudiza el conflicto en el AMBA

El conflicto en el transporte público se agudizaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde cuatro líneas de colectivos realizan una medida de fuerza, lo que ocasiona una jornada con serias complicaciones para millones de usuarios.

Al menos la mayoría de las líneas no se plegó al paro, pero tienen un servicio reducido que afectan tanto recorridos urbanos como interjurisdiccionales.

Entre las líneas de colectivos que no prestan servicio, principalmente las correspondientes a la empresa MOGSM, son: 333, 407, 437 y 707.

La medida impacta en la movilidad diaria dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el colectivo, junto al tren, son los principales medios de transporte para trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

El paro se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el sector empresario, los trabajadores y el Gobierno nacional, con reclamos vinculados al financiamiento del sistema, atrasos en los pagos y dificultades para afrontar costos operativos y salariales.

Frente a este escenario, durante la jornada había largas demoras, paradas colapsadas y alternativas de transporte saturadas. Las autoridades recomendaron a los usuarios prever con anticipación sus traslados y, en la medida de lo posible, buscar opciones alternativas.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y no se descartan nuevas medidas en los próximos días si no se alcanza un acuerdo que permita normalizar el servicio.

Cuarto intermedio

En medio del conflicto por la reducción de frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las autoridades nacionales y los representantes de las cámaras empresarias de colectivos no lograron un acuerdo tras la reunión, y resolvieron pasar a un cuarto intermedio.

Además, las partes tendrán que conformar mesas técnicas de trabajo que retomarán el diálogo el próximo martes.

El Gobierno propuso iniciar una "reestructuración integral" del sistema para corregir desequilibrios financieros y mejorar la eficiencia del servicio.

De la reunión participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el titular de Transporte, Fernando Herrmann; y el subsecretario del área, Fernando Cortés; mientras que por el sector privado asistieron directivos de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP.

El foco de la tensión radica en el desfasaje de los costos operativos, especialmente en el valor del gasoil. Desde el sector empresarial advirtieron que existe una brecha crítica: mientras el mercado les cobra el litro entre $2.100 y $2.444, la estructura oficial de costos se mantiene estancada en $1.750.__IP__

En contrapartida, desde la Secretaría de Transporte se esmeraron en subrayar que el Estado cumplió estrictamente con sus obligaciones financieras: el pasado miércoles se efectivizó el pago del 60% correspondiente al anticipo de las compensaciones tarifarias de abril de 2026.