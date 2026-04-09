Micros: crece el malestar y alertan sobre un escenario incierto

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Las empresas advierten que sin definiciones en el pago de la deuda de Nación y Provincia podrían bajar más las frecuencias
Desde el inicio de la semana, en La Plata el transporte público se volvió un calvario: colectivos repletos y paradas colapsadas marcan el día a día de miles de usuarios. La situación complica cada vez más a quienes dependen del servicio para trabajar o estudiar. En un escenario incierto, desde las empresas advierten que la falta de pago de la deuda nacional y provincial, en un escenario de suba del combustible, podría agravar el recorte en la frecuencia de los servicios.
Aunque el Gobierno nacional transfirió ayer un anticipo de la deuda por subsidios y con la Provincia de Buenos Aires se reunirán el lunes para abordar el atraso en los pagos, desde las prestatarias advierten que “la situación de fondo sigue sin resolverse”, por lo que el recorte de frecuencias podría empeorar.
En tanto, con el anticipo que depositó la Nación y tras cumplirse ayer el plazo límite para el pago de salarios, en medio de las dudas que existían de que esto se concrete, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se aclaró que “en la empresa que paga el sueldo, se trabaja; en la que no, se va al paro”. En el caso de La Plata, se indicó a este diario que la medida quedaba sin efecto ya que las compañías están abonando los haberes.
El presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), Daniel de Ingenis, confirmó a este diario que hoy a las 10.30 mantendrán un encuentro con autoridades de transporte de jurisdicción nacional y que el lunes a las 12 se reunirán con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
El motivo de las audiencias es el atraso en los pagos que mantienen con las empresas. El dirigente detalló que las obligaciones de ambas jurisdicciones se originan en compensaciones tarifarias de distintos períodos, que incluyen saldos del último cuatrimestre de 2025, un remanente de febrero de 2026, el anticipo de abril y comisiones del sistema SUBE correspondientes a enero y febrero.
En ese marco, De Ingenis advirtió: “A la Provincia se le suma la deuda que por los atributos sociales que le adeuda la Nación y esta a las empresas de su jurisdicción”. Además, precisó que “al día de hoy, la Provincia adeuda unos 90.700 millones y la Nación, descontando el pago de ayer, la suma de 58.400 millones”, y agregó que “dentro de los 90.700 de la deuda provincial están los 32.000 millones por atributo social de la Nación”.
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En el caso de la Provincia, sostuvo que comunicaron la intención de adelantar las compensaciones de abril, elevando el porcentaje del 50 por ciento habitual al 64 por ciento, como refuerzo para afrontar el impacto del aumento del combustible. No obstante, señaló: “Las definiciones más concretas se verán el lunes”.
En tanto, el referente de Cetuba remarcó que “hay voluntad de diálogo”, pero remarcó la necesidad de contar con precisiones sobre los pagos y sobre cómo se paliará la suba del gasoil para poder sostener el sistema.
Desde las cámaras empresarias advierten que, si no se resuelven los problemas mencionados el recorte de servicios que ya padecen los usuarios de colectivos corre el riesgo de profundizarse.
“Esto obliga a racionalizar el servicio. Si esto continúa, no vamos a poder cumplir con las obligaciones del mes”, sostuvo De Ingenis. En ese sentido, remarcó que “el combustible está erosionando la caja de las empresas” las cuales “ajustan como pueden, pero acá el gasoil es esencial y, sin recursos, no se puede sostener el servicio”, al tiempo que alertó que “si la plata no llega, la situación puede empeorar”.
Las compañías de colectivos reclaman una compensación por el aumento del gasoil
En La Plata, desde las compañías de colectivos se asegura que las frecuencias se redujeron entre un 15 y un 20 por ciento. Sin embargo, en localidades como Ignacio Correa o Arana, los vecinos denuncian que la caída del servicio alcanza hasta el 50 por ciento.
Como viene informando este diario, la menor cantidad de unidades en circulación se refleja en las paradas, con largas filas, especialmente en horas pico.
En este marco, ayer, las quejas de los usuarios en la Región continuaron. María expresó su malestar al señalar que en 122 y 43, desde las 6 de la mañana, no pasa ningún micro de la línea 275 y calificó la situación como una vergüenza. Mientras, en la Defensoría Ciudadana de La Plata, a cargo de Luciana Bártoli, seguían recibiendo quejas de los vecinos por la deficiencia en los servicios.
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