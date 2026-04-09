La historia de Benito, que conmovió a los lectores por su silenciosa espera en la puerta de la casa de Néstor Daniel Copoletti, tuvo en las últimas horas un giro que trae algo de alivio en medio del dolor.

Tras la repercusión de la publicación en el diario El Día, el perro finalmente fue adoptado y tendrá una nueva oportunidad. Su nueva familia es la de Araceli, vecina del barrio El Carmen, en Berisso, quien decidió abrirle las puertas de su hogar luego de conocer su historia.

Allí no estará solo. Lo esperó Churrasca, otra perrita que también fue adoptada tiempo atrás y que desde ahora será su compañera. Así, Benito deja atrás la escena de la espera infinita para comenzar una nueva etapa, rodeado de cuidado y afecto.

La historia cierra, al menos en parte, con el mismo espíritu que marcó la vida de Copoletti: el compromiso con los animales y la búsqueda de darles un lugar mejor. Esta vez, ese gesto volvió en forma de comunidad y solidaridad.

Churrasca, la perra y nueva compañera que recibirá a Benito en su casa

Benito, en su nuevo hogar