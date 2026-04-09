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Política y Economía |ARBA

Vence el descuento para pagar la patente

Vence el descuento para pagar la patente

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9 de Abril de 2026 | 02:27
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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que hoy se puede abonar con descuento la cuota dos del Impuesto Automotor.

Quienes estén al día y paguen en término, obtendrán una bonificación del 10% con cualquier medio de pago que elijan.

Cabe recordar que este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores, que combina una reducción de la carga tributaria para el 75% de los vehículos -tres de cada cuatro- con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas, lo que brinda mayor previsibilidad financiera a los contribuyentes.

Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA, según informaron.

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