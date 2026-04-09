Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

Policiales |LA AUTOPSIA CONFIRMÓ LA FEROCIDAD DEL ATAQUE CONTRA EL JUBILADO

Un detenido por el brutal crimen de Néstor Copoletti en Villa Elisa

Se trata de un jardinero de 31 años. Un testimonio clave permitió su arresto. “Que se pudra en la cárcel”, dijo la hija de la víctima

9 de Abril de 2026 | 04:22
Edición impresa

La investigación por el crimen de Néstor Daniel Copoletti (79) dio un giro clave y así, comenzaron a despejarse algunas de las incógnitas que rodeaban al caso. Fuentes de la causa confirmaron a EL DIA la detención del presunto autor del asesinato, un hombre de 31 años que realizaba tareas de jardinería en la vivienda del jubilado, en 423 bis entre 7 y 8 de Villa Elisa.

El arresto se concretó ayer por la tarde, cuando efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata llevaron adelante un allanamiento en el domicilio del sospechoso, también en esa localidad. La medida fue el resultado de una investigación intensa y contrarreloj, llevada adelante por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de Marcela Garmendia, que incluyó pericias en la escena, análisis de cámaras de seguridad y la toma de múltiples testimonios.

Según pudo saber este diario, los investigadores lograron encaminar el caso a partir de registros fílmicos en los que se observa al ahora detenido en la zona en un horario compatible con el momento en que se habría producido el hecho. A eso se sumó el aporte de al menos un testigo que, ante el fiscal, habría brindado información clave para reconstruir la secuencia. En ese marco, voceros indicaron además que el sospechoso habría descartado prendas de vestir en otro domicilio, que también fue allanado en las últimas horas, en busca de elementos de interés para la causa.

EL JUBILADO INTENTÓ DEFENDERSE

En paralelo, comenzaron a conocerse detalles estremecedores de la autopsia, que permiten dimensionar la violencia del ataque. Voceros indicaron que Copoletti presentaba múltiples heridas contusas cortantes en la cabeza y el rostro, con lesiones de consideración, además de fracturas óseas en el rostro y el tabique nasal.

Un detalle que no es menor, y que pudo confirmar este diario, es que el jubilado presentó lesiones en la mano derecha y en extremidades superiores, que, según los especialistas, resultan compatibles con maniobras de defensa, lo que indica que la víctima habría intentado resistir el ataque.

El informe forense concluyó que la muerte se produjo como consecuencia de una “hemorragia subaracnoidea y una fractura de base de cráneo”, derivadas de un “severo traumatismo encefalocraneano, provocado por la acción de un elemento duro o romo”. Un cuadro que expone con crudeza la ferocidad con la que fue asesinado.

LE PUEDE INTERESAR

Ex preso de Olmos investigado por extorsión sexual

LE PUEDE INTERESAR

Lluvia de disparos en Romero por una trama narco

Tal como se informó en exclusiva, el cuerpo había sido hallado el lunes al mediodía dentro de un pequeño galpón de herramientas en el patio delantero de la vivienda, con abundantes manchas de sangre en el lugar y una bolsa de nylon colocada parcialmente sobre la cabeza, un dato que desde el inicio había encendido las alarmas de los investigadores.

Con el avance de la pesquisa, todo apunta a que el crimen se produjo en el marco de un presunto robo ocurrido durante la noche del sábado, en la antesala del domingo de Pascuas. No obstante, los investigadores trabajan para determinar si el ataque fue premeditado y si el autor actuó solo o contó con algún tipo de apoyo.

Otro de los puntos bajo análisis es el vínculo entre la víctima y el detenido, quien podría con información previa sobre los hábitos y movimientos del jubilado. “Queremos que el culpable se pudra en la cárcel”, dijo Florencia Copoletti, la hija de Néstor, a EL DIA.

En el barrio, la noticia de la detención no alcanzó para disipar la conmoción. La brutalidad del crimen, sumada al perfil de la víctima que era querida, generó un fuerte impacto entre los vecinos, que aún intentan asimilar lo ocurrido. Por estas horas, la causa avanza con nuevas medidas que buscan cerrar el círculo probatorio.

Mientras tanto, una imagen conmueve al barrio: en la puerta de la casa, Benito, el perro de Copoletti, sigue esperando. Tal como publicó EL DIA, no se mueve del lugar. Una vecina, Constanza, dejó su contacto (5492229511424) para quienes puedan darle un hogar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en el crimen del jubilado en La Plata: detuvieron al jardinero

Estudiantes ganaba en Colombia, bajó su nivel y terminó 1 a 1 ante un modesto Independiente Medellín

La UTA anunció un paro de colectivos desde esta medianoche: qué pasará en La Plata

EL DIA EN COLOMBIA | El "papá" de Cetré: la historia de superación en Cali y su futuro en Estudiantes

Principio de incendio e impresionante operativo en La Plata: "La pava electrica hizo un cortocircuito"

Qué pasará con el precio de la nafta en La Plata tras el cese del fuego en Medio Oriente

Tragedia en la estación de La Plata: un hombre murió tras descompensarse al intentar subir al tren
+ Leidas

El Gobierno logró reformar la Ley de Glaciares

Más tensión entre la Provincia y un juez por el millonario embargo

Micros: crece el malestar y alertan sobre un escenario incierto

El Lobo ante Camioneros con un objetivo: ganar

El punto afuera le sirve, pero el bajón del segundo capítulo instaló dudas

Tras 20 años, dos listas pugnan en la elección del club Regatas

VIDEO. De mayor a menor: el Pincha empató en Colombia

Sube el ausentismo: el 66% de los secundarios de la Provincia falta 15 ó más días
Últimas noticias de Policiales

Julio “Chocolate” Rigau: analizan una vía alternativa al juicio oral

Entraron a los gritos, los amenazaron de muerte y desvalijaron la casa

Se descompensó y perdió la vida al subir al tren

Ex preso de Olmos investigado por extorsión sexual
La Ciudad
Sube el ausentismo: el 66% de los secundarios de la Provincia falta 15 ó más días
Micros: crece el malestar y alertan sobre un escenario incierto
Conflicto en el hospital Italiano por el pago incompleto de salarios
El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota
Paro en la UNLP: los colegios sin clases y adhesión dispar en las facultades
Espectáculos
“El drama”: Zendaya, Pattinson y una incómoda “anti-comedia romántica” llegan al cine
Clásicos y nuevas figuras: La Nonna levanta el telón de su nueva temporada
Jarmusch, ciencia ficción, Torrente y cine nacional renuevan la cartelera
La música del litoral se encuentra en La Plata
Inesperado: músico reveló que es familiar de Mirtha
Información General
Frutinovelas, un boom: por qué arrasan en redes sociales
Día Mundial del Parkinson: buscan concientizar e iluminar de rojo edificios en La Plata
Abrieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026
El parque automotor argentino sigue envejeciendo y alertan por la seguridad vial
Arranca la inscripción a los "Vouchers Educativos" 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y hasta cuándo
Deportes
VIDEO. De mayor a menor: el Pincha empató en Colombia
El punto afuera le sirve, pero el bajón del segundo capítulo instaló dudas
“Quedamos conformes con el resultado final”
Ganar en Colombia, todo un karma para el Pincha
VIDEO. Escala Medellín: el apoyo de los hinchas, siempre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla