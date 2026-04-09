Pronóstico del tiempo | El otoño muestra su mejor rostro en La Plata, con sol y temperaturas agradables

No afecta a La Plata el paro de micros pero crece el malestar: alertan sobre un escenario incierto
No afecta a La Plata el paro de micros pero crece el malestar: alertan sobre un escenario incierto
VIDEO. Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
Quién es el detenido por el brutal crimen de Néstor Copoletti en Villa Elisa
Sube el ausentismo: el 66% de los secundarios de la Provincia falta 15 ó más días
Más tensión entre la Provincia y un juez por el millonario embargo
Andrea del Boca ensangrentada: filtran el video del polémico momento en Gran Hermano
¡Inesperado! Quién es el músico que reveló que es familiar de Mirtha Legrand
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El otoño muestra su mejor rostro en La Plata, con sol y temperaturas agradables
Entraron a los gritos, los amenazaron de muerte y desvalijaron la casa
Conflicto en el hospital Italiano por el pago incompleto de salarios
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Por la crisis del PAMI, se desató otra interna en el gobierno libertario
Tras 20 años, dos listas pugnan en la elección del club Regatas
La inteligencia artificial se metió en las aulas de la Región y nadie sabe cómo frenarla
Jornada sanitaria en varias localidades de la zona Norte y Oeste
Paro en la UNLP: los colegios sin clases y adhesión dispar en las facultades
Los números de la suerte del jueves 9 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Suba del 123% y sueldos de hasta $8 millones para los ministros de Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Las jornadas agobiantes parecen haber quedado atrás y por estos días el otoño mostrará su mejor rostro: sin tanta humedad, sol a pleno y temperaturas más frescas que pueden sobrellevarse muy bien con un simple abrigo, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este jueves se espera cielo apenas nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 22.
El viernes se presentará con cielo despejado a algo nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 10 y 21 grados.
En tanto que el sábado llegaría con cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 23, según el SMN.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí