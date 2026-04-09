Pronóstico del tiempo | El otoño muestra su mejor rostro en La Plata, con sol y temperaturas agradables

Las jornadas agobiantes parecen haber quedado atrás y por estos días el otoño mostrará su mejor rostro: sin tanta humedad, sol a pleno y temperaturas más frescas que pueden sobrellevarse muy bien con un simple abrigo, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este jueves se espera cielo apenas nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 22.

El viernes se presentará con cielo despejado a algo nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 10 y 21 grados.

En tanto que el sábado llegaría con cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 23, según el SMN.