Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Política y Economía |VISTO Y OÍDO

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad de La Plata?

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad de La Plata?
1 de Mayo de 2026 | 06:35

Escuchar esta nota

Sin ningún anuncio formal al que hacer referencia, el exdiputado Daniel Lipovetzky, cercano a Horacio Rodríguez Larreta en la última elección, viene mostrándose públicamente en distintas actividades de gestión de la Comuna, especialmente en las vinculadas con la seguridad. La reiterada presencia del exdirigente del PRO, con quien se referencia la concejal Melany Horomadiuk del monobloque Asap Nueva Generación, comenzó a generar suspicacias y preguntas sobre su posible incorporación al gabinete de Julio Alak. Hasta ahora sólo se escuchan los rumores y el silencio oficial, pero… 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
Últimas noticias de Política y Economía

La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense

Tras la caída en el consumo de los combustibles, una nueva suba llegaría a los surtidores este mes

Tensión por Malvinas: en Reino Unido piden reforzar la defensa con drones y más armamento

Piden crear un “mapa del delito público” en La Plata
Deportes
El Pincha y su tremendo porcentaje de triunfos jugando como local en Libertadores
La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta
DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes
River le ganó a Bragantino con un gol en el descuento y es líder de su zona
Información General
"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"
Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Policiales
Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo
A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer
Otro alumno de La Plata golpeado en un robo: iba en un viaje de DiDi y lo atacaron al bajar
Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida
Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque volvió a declarar, lloró y Verónica Ojeda estalló con insultos
Espectáculos
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata
"Yo, sin culpa": una sesión de terapia sobre las tablas
Moni y María Elena, reconciliadas: ¿Vuelve "Casados con hijos"? 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla