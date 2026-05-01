¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense
La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense
Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró
Marcha atrás: Milei reabrirá la sala de periodistas y Adorni volverá a dar una conferencia en la Rosada
DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes
"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA
Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Moni y María Elena, reconciliadas: ¿Vuelve "Casados con hijos"?
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
River le ganó a Bragantino con un gol en el descuento y es líder de su zona
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Otro alumno de La Plata golpeado en un robo: iba en un viaje de DiDi y lo atacaron al bajar
Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo
¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta
Tras la caída en el consumo de los combustibles, una nueva suba llegaría a los surtidores este mes
Tensión por Malvinas: en Reino Unido piden reforzar la defensa con drones y más armamento
¿Qué oculta? El motivo por el que Silvina Escudero no revela detalles de su separación
Baby Etchecopar lapidario con Adorni: "Se levantaba en sunga y bajaba así a servirse el desayuno"
Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata
Quieren crear una escuela de conducir para motociclistas en La Plata
A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer
China profundiza su avance en América Latina y crecen las alertas por el impacto en la soberanía
La “mezquita secreta” de Epstein: lujo obsceno, símbolos sagrados y una trama de poder que sacude al mundo
Alerta por la “estafa triangular”: cómo funciona la maniobra que puede involucrar a víctimas en delitos
Los kinesiólogos suman la inteligencia artificial en los tratamientos
Preocupa la baja calidad de la dieta infantil: solo el 12% de los chicos tiene una alimentación adecuada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Sin ningún anuncio formal al que hacer referencia, el exdiputado Daniel Lipovetzky, cercano a Horacio Rodríguez Larreta en la última elección, viene mostrándose públicamente en distintas actividades de gestión de la Comuna, especialmente en las vinculadas con la seguridad. La reiterada presencia del exdirigente del PRO, con quien se referencia la concejal Melany Horomadiuk del monobloque Asap Nueva Generación, comenzó a generar suspicacias y preguntas sobre su posible incorporación al gabinete de Julio Alak. Hasta ahora sólo se escuchan los rumores y el silencio oficial, pero…
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí