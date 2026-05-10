Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este domingo 10 de mayo

Esta semana se puso en marcha una nueva edición del Súper Cartonazo, con la entrega en la edición impresa del pasado jueves del diario EL DIA, de una nueva tarjeta para jugar y ganar el premio de 1 millón de pesos.

Como ocurre habitualmente, desde el viernes y hasta el martes se publicarán 10 números por cada edición, entre el 00 y el 89.

Los números del Súper Cartonazo de este domingo 10 de mayo:

Quienes ya adquirieron sus cupones, deben cotejar sus números con los que se publicarán esta semana en el diario EL DIA y en su edición digital ELDIA.COM.

En caso de acertar las 15 unidades, deben llamar al (0221) 412-0101 y concurrir a las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817 para acreditar su condición de ganador.

A fin de culminar el proceso, los ganadores deben acercarse al diario EL DIA los días miércoles y tienen tiempo hasta las 17 horas.