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Los números de la suerte del lunes 11 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

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11 de Mayo de 2026 | 00:01
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TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

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Ocurrencias: vuelos endemoniados

SUERTE NUMERICA: 13-72-50. Jornada normal en el trabajo. Buena ocasión para poner en orden los asuntos atrasados. En el ángulo sentimental se encontrará ante un estado de hostilidad. Falta de comprensión. Felicidad.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 90-40-35. Normalidad en los asuntos profesionales, en los cuales no se ve la menor complicación. Urano dentro de Libra consigue paz en el panorama amoroso. Evite la ansiedad. Piense en el futuro.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 80-65-11. Sea un poco más precavida en las cuestiones monetarias. Quizá sus gastos sean mayores de lo que habría calculado. Evite comidas abundantes. Gestión de mucha envergadura.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 19-72-18. No habrá novedades en este día en los negocios, que continuarán una línea ascendente. Conviene poner los cinco sentidos en el trato romántico. Controle su mal humor. Salud: buena.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 85-45-77. Sus contactos personales y sus fuentes de informes le colocan en una excelente posición para discutir y decidir. Paz en el campo sentimental. Descanse. Problemas familiares.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 48-05-07. Posibilidad de cambio de ambiente profesional que le reportará un gran beneficio económico. Todo lo relacionado con el amor será accesible. Ilusiones se cumplen. Velada agradable.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 81-03-12. Las empresas recientes darán muy buenos frutos a breve plazo. No subestime a su familia. Felicidad con su pareja. Intuición.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 30-01-16. Ha comenzado una etapa de éxito y equilibrio económico. El amor puede presentarse un poco confuso. Mejoran las diferencias familiares.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 49-17-62. Rechace los pedidos y ofertas que le parezcan sospechosos. Momento feliz tanto en el amor como en la amistad. Sea objetivo.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 10-13-21. Sus ahorros se irán sumando gracias a su propio esfuerzo. No los malgaste. Entre las cosas que le darán alegrías hay un amor alejado. Malhumor.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 34-71-99. Aproveche la originalidad. Pronto hará un brillante negocio. No intente definir situaciones sentimentales porque no ha llegado el momento.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 10-81-45. En este día podrá hacerse un muy buen trabajo, pero no se preste a discusiones de mala fe. Discordias sentimentales. Mantenga al día sus papeles.

 

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