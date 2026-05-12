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El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta

El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
12 de Mayo de 2026 | 17:20

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El Cartonazo de Diario EL DIA quedó vacante y ahora acumula un premio de $2.000.000 para la próxima ronda. La nueva tarjeta estará disponible junto a la edición impresa de este jueves. 

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Los jueves sale la tarjeta. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.

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El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

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