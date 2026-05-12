Martes con leve suba de temperatura

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Este martes en Quilmes, Berazategui y alrededores el cielo estará soleado, con una leve suba de las temperaturas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 9 grados y la máxima será de 21 grados.
El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados, con viento del suroeste.
El jueves se espera cielo parcialmente nunlado, con temperturas que irán de los 10 a los 18 grados. No se esperan lluvias.
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