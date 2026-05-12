Quién es la vedette que volverá a casarse con un empresario en una boda top tras un tenso divorcio

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La farándula de fiesta. Esta vez la noticia llega con señales de revancha personal.
Una famosa modelo y vedette, que no hace mucho tiempo protagonizó una de las separaciones más escandalosas y conflictivas de la televisión, vuelve a creer y está lista para pasar por el altar.
Atrás quedaron las denuncias cruzadas. Ahora, su presente la encuentra organizando una mega celebración a orillas del mar para festejar su primer aniversario junto a su flamante pareja.
Así, el periodista Fede Flowers reveló la gran primicia en el programa Entrometidos de NET TV. La protagonista de esta historia de amor y resiliencia es Alicia Barbasola, quien se prepara para sellar su compromiso con el histórico empresario nocturno Gustavo Palmer.
"Me llegó la noticia y la confirmé con ella", aseguró el panelista al aire, dejando en claro que la ex esposa de Andrés Nara dejó definitivamente en el pasado su tormentosa relación y el mediático divorcio del 2024 para darle rienda suelta a esta nueva etapa en su vida.
Así, la pareja tiene fecha y locación definidas. Barbasola y Palmer darán el gran paso el próximo 14 de enero, un día con una profunda carga simbólica para ambos, ya que marcará el primer aniversario exacto desde el inicio de su relación.
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El lugar elegido para la ceremonia es la exclusiva ciudad de Pinamar. La intención de los futuros esposos es realizar una boda a orillas del mar, buscando un entorno relajado, romántico y, sobre todo, alejado del ruido mediático que tantas veces rodeó a la modelo.
Por otra parte, si bien la idea original apuntaba a un evento cuidado, la lista parece haberse ampliado. "Me dijo que espera muchos invitados", adelantó Flowers tras su charla directa con la novia.
Tras la conflictiva ruptura con el padre de Wanda y Zaira Nara, Alicia Barbasola tomó la decisión de rehacer su vida sentimental desde un estricto bajo perfil.
Fue en ese contexto que comenzó su historia con Gustavo Palmer. Durante los primeros meses, ambos decidieron resguardar el vínculo lejos de las cámaras, pero con el tiempo la relación se afianzó.
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