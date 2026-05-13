Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Los números de la suerte del miércoles 13 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del miércoles 13 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
13 de Mayo de 2026 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

LE PUEDE INTERESAR

Hantavirus en Argentina: confirman que el paciente internado en Bariloche tiene la cepa Andes

LE PUEDE INTERESAR

“Charla con los Halcones”: homenaje al heroísmo del Grupo 5 de Caza a 44 años de la Guerra de Malvinas

SUERTE NUMERICA: 13-45-00. Momento ideal para compras, sin gastar sumas excesivas que descontrolen su presupuesto. No pierda la paciencia, este día será de prueba para el amor.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 14-55-12. Realizará cambios de importancia y se le presentará posibilidades de progreso. Preocupación pasajera en el campo del amor. Posponga viajes. Evite juegos de azar.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 52-83-04. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Tendrá que solucionar problemas con su pareja. No lo prolonge. Insólita imposición. Progresos inesperados.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 13-29-04. Sepa aprovechar las propuestas, pues está en vísperas de evolucionar con el dinero. En casa se producirán novedades muy gratas. Exitos. Mejor desenvolvimiento.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 12-30-94. Atención, evite los cambios en su actitud. Rechace influencias exteriores. En amor las resoluciones improvisadas pueden ser peligrosas. Vigile sus intereses.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 92-30-13. Tendrá propuestas de trabajo muy interesante, estúdielas. hallará franco progreso en sus intereses afectivos. Elija sus trabajos. No busque aislarse. Sea franco.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 16-90-22. Puede tener retrasos en cobros de dinero o acumulación de trabajo por cumplir. Se simplifican proyectos que concierne a los niños.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 19-40-20. No es momento de cambios ni de grandes negocios. Logrará cumplir deseos en su vida amorosa. Cuide su fama. Viajes.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 71-50-11. Sufrirá una pérdida de carácter económico si no toma las medidas para prevenirla. Mal intestinal.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 02-55-19. Organice mejor sus negocios para que rindan más. El amor, regular. Cuidado con los calambres.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 12-02-16. Por el momento no encare las dificultades, haga un rodeo. Grandes diferencias con su pareja. Actúe con calma.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 10-20-40. Se consolidan sus sueños. Tendencia a un sentimentalismo pronunciado con su pareja. Lo elogiarán.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Villa Elisa: cayó una luminaria arriba de un auto, quedó en medio de la calle y ocurrió otro accidente

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 
+ Leidas

El Lobo busca dar otro gran golpe ante River

Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?

VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

Muslera y Tiago, en la pre lista de Uruguay

Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Últimas noticias de Información General

Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?

Crean un registro de instructores para motos

La actividad aerocomercial logra niveles históricos

Hantavirus en Argentina: confirman que el paciente internado en Bariloche tiene la cepa Andes
Espectáculos
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Escándalo total: Ventura la mandó a hacer videos porno y Peña lo cruzó
Tras 9 años: Jamiroquai vuelve al país: ¿cuánto cuesta ir al show?
BTS en La Plata: fans quieren que los declaren Huéspedes de Honor
¿Hay terceros en discordia?: Valentina Zenere y Sebastián Ortega, en crisis
La Ciudad
Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico
Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
Una historia del Museo para chicos y adolescentes
2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
Policiales
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Deportes
El Lobo busca dar otro gran golpe ante River
Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria
La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs
Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla