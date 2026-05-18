Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
18 de Mayo de 2026 | 01:22

Escuchar esta nota

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 32-16-70. Posibles acuerdos y ganancias halagadoras. Utilice su sentido común. Las relaciones con el sexo opuesto se encuentran en una etapa favorable. Sea más prudente con el dinero.

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 34-21-11. Buenas oportunidades para los planes y entrevistas. Su felicidad se ve garantizada por acuerdos y soluciones. No habrá demoras. Se le presentaran posibilidades de ascenso.

 

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

LE PUEDE INTERESAR

Comienza la "Black Week": habrá descuentos de hasta 40% en mayoristas tras el Hot Sale

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del domingo 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

SUERTE NUMERICA: 35-16-79. Ambiente propicio para compras ventajosas. Dinero extra. Acercamiento inesperado con el ser querido. Sucesos divertidos que rompen la monotonía. Invitaciones que le cambian el panorama.

 

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 34-12-50. Probabilidad de ganancias, buenos negocios en un dominio. Debe actuar con tacto si desea evitar rupturas. Tenga más paciencia para las cuestiones amorosas. Generosidad.

 

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 22-30-87. No gaste su dinero en compras imprudentes. Se esperan horas agradables para el corazón. Auge profesional. Progresos económicos. No se deje estar en cuestiones financieras.

 

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 32-19-88. Será útil elegir bien a sus confidentes, socios, etc. Un golpe de suerte puede modificar sus planes amorosos. Celos injustificados, sinceridad con sus amigos.

 

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 34-02-48. Buen día para progresar en finanzas. Momento propicio para conquistar al sexo opuesto. Le hacen un pedido de ayuda. Sea más prudente con los gastos. No se deje llevar por imprevistos.

 

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 34-59-09. Será sorprendida con gratas novedades. Sus familiares le harán preguntas muy íntimas. Buen día para activar demoras en trámites judiciales. Momento ideal para la vida en pareja.

 

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 34-70-11. No se deje halagar por falsas promesas. Le hacen un pedido que tendrá que analizar. Buen día para las relaciones sentimentales. No se preocupe por rumores infundados.

 

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 75-02-30. Su salud le está preocupando: no exagere situaciones. Buen momento para conseguir ascensos importantes. Le hacen una oferta razonable que deberá estudiar.

 

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 35-60-87. Buen momento para activar trámites demorados. Le piden una decisión en cuestiones amorosas. No sea tozudo. Analice con detenimiento diversas situaciones. Buen día para paseos.

 

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 56-70-12. Excelente oportunidad para tomar definiciones en la esfera afectiva. No se preocupe por cuestiones de dinero. Le hacen una oferta interesante. Sea prudente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Un masivo ataque con drones sacude a Rusia

Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración

Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno

Viajar a CABA ya es más caro: aumentaron el tren y las líneas 129 y 195

Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord

La economía de 2026 y la prueba electoral de 2027

La hoja de ruta del León rumbo a Río de Janeiro
Últimas noticias de Información General

Comienza la "Black Week": habrá descuentos de hasta 40% en mayoristas tras el Hot Sale

Los números de la suerte del domingo 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del viernes 15 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla