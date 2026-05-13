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Marcas y Tendencias |Fiebre mundialista

Sigue el concurso mundialista de EL DIA: ¿cómo participar para ganar el álbum y figuritas?

Sigue el concurso mundialista de EL DIA: ¿cómo participar para ganar el álbum y figuritas?

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13 de Mayo de 2026 | 01:42

Sigue la fiebre mundialista y el lanzamiento de las tradicionales figuritas hizo que el pueblo futbolero se meta de lleno a buscarlas para pegarlas en el álbum, otro tesoro para los futboleros.

En este contexto, diario El DIA sigue sumándose a la locura mundialista y lanzó un nuevo concurso para acompañar a sus lectores en la previa de la máxima cita del deporte rey.

El premio será un álbum oficial del Mundial junto a 20 sobres de figuritas para empezar a completar la colección y vivir el camino hacia la Copa del Mundo de una manera especial.

Participar es muy sencillo. Los lectores deberán escanear el código QR que se encuentra en el matutino, completar los datos requeridos y responder una sola pregunta: ¿Cuántas directores técnicos argentinos dirigirán el Mundial?

Entre todos los participantes que respondan de manera correcta se realizará el sorteo del premio.

 

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