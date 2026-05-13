13 de Mayo de 2026 | 19:21

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

• La hormonización y el cambio de género en la Ciudad: cuáles son los avances y los debates sobre el acceso a la salud

• Hipertensión: por qué sabemos que hacer para prevenir, pero no lo ponemos en práctica

• Mitos y verdades sobre el “chip sexual”: entre la evidencia clínica y los riesgos del boom en el organismo

• La otra cara del “skin care coreano”: furor en redes y alertas por productos sin control

• Cuáles son los cortes de pelo rizado que están en tendencia

• Botas, mocasines y zapatillas: el calzado para este otoño

• “Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka

• Por qué Leonardo Sbaraglia es la nueva fascinación de Almodóvar

• “Hamlet”, la vigencia de un clásico a más de 400 años después de su creación

• Del lago al amor eterno: una historia íntima de 53 años compartidos entre dos platenses

• Navegar el laberinto de la pérdida: “Duela”, una obra literaria que es una brújula para los momentos de quiebre

• Del plegable premium al gama media potente: cómo cambió el mercado de celulares en 2026

• Alimentación y memoria: qué comer para mantener el cerebro activo

• Proteínas después de los 50 años: el nutriente clave para cuidar los músculos y ganar calidad de vida

• El secreto menos pensado para vivir más años y con mejor calidad: las relaciones sociales

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día con las cartas de lectores.