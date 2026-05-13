Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante y el pozo sube a $2.000.000: mañana sale la nueva tarjeta

Marcas y Tendencias

Mitos y verdades sobre el “chip sexual”: entre la evidencia clínica y los riesgos del boom en el organismo

Mitos y verdades sobre el “chip sexual”: entre la evidencia clínica y los riesgos del boom en el organismo
13 de Mayo de 2026 | 19:21

Escuchar esta nota

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

• La hormonización y el cambio de género en la Ciudad: cuáles son los avances y los debates sobre el acceso a la salud

• Hipertensión: por qué sabemos que hacer para prevenir, pero no lo ponemos en práctica

• Mitos y verdades sobre el “chip sexual”: entre la evidencia clínica y los riesgos del boom en el organismo

• La otra cara del “skin care coreano”: furor en redes y alertas por productos sin control

• Cuáles son los cortes de pelo rizado que están en tendencia

• Botas, mocasines y zapatillas: el calzado para este otoño

• “Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka

• Por qué Leonardo Sbaraglia es la nueva fascinación de Almodóvar

• “Hamlet”, la vigencia de un clásico a más de 400 años después de su creación

• Del lago al amor eterno: una historia íntima de 53 años compartidos entre dos platenses

• Navegar el laberinto de la pérdida: “Duela”, una obra literaria que es una brújula para los momentos de quiebre

• Del plegable premium al gama media potente: cómo cambió el mercado de celulares en 2026

• Alimentación y memoria: qué comer para mantener el cerebro activo

• Proteínas después de los 50 años: el nutriente clave para cuidar los músculos y ganar calidad de vida

• El secreto menos pensado para vivir más años y con mejor calidad: las relaciones sociales

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día con las cartas de lectores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei

Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV

¿Qué necesita Estudiantes para clasificarse a Octavos de la Copa Libertadores 2026?

Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas

Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso

Imputaron al hermano platense de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna

Tenencia responsable de mascotas: las normas de La Plata que muchos dueños desconocen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla