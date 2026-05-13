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Irresistibles ofertas en frutas y verduras en Los Hermanos

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Irresistibles ofertas en frutas y verduras en Los Hermanos
13 de Mayo de 2026 | 04:00

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El autoservicio frutihortícola Los Hermanos, ubicado en la esquina de 62 y 116 de La Plata, lanzó una nueva lista de promociones en frutas y verduras, con precios especiales en productos de estación y combos.

Entre las ofertas más destacadas aparece la espinaca, con una promoción de tres atados por $1.500, mientras que la rúcula se consigue a 3 por $1.000. En verduras, además, el repollo blanco cuesta $500 el kilo y el brócoli $1.500 la unidad.

En el sector de frutas, los cítricos son protagonistas: la mandarina dulce y la naranja se ofrecen a $900 el kilo, mientras que el pomelo rojo y el limón jugoso tienen un valor de $1.000 por kilo.

Desde el comercio también remarcaron que incorporaron productos de almacén, ampliando la oferta para los vecinos de la zona. Además, informaron que trabajan con horario corrido de 8 a 22 todos los días y aceptan tarjeta de débito.

 

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