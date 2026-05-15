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Lo estafaron con la promesa de pagar menos la factura

Lo estafaron con la promesa de pagar menos la factura
15 de Mayo de 2026 | 01:59
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Con la llegada de las bajas temperaturas y el impacto de las altas tarifas de gas, una nueva modalidad de estafa comenzó a circular y ya dejó a otra víctima en La Plata. Un jubilado de 64 años denunció haber sido engañado por delincuentes que utilizaron el nombre de Camuzzi para ofrecer un falso descuento del 50% destinado a jubilados y pensionados. Según relató, todo comenzó cuando vio en Facebook una publicación aparentemente oficial de la empresa distribuidora de gas, donde se promocionaba el supuesto beneficio. Interesado por el ahorro en plena temporada de frío, pidió más información. Al día siguiente recibió un llamado por WhatsApp de un hombre que se presentó como empleado de esa compañía y le indicó una serie de pasos para acceder al descuento. Lo cierto es que con el paso de los minutos le debitaron una suma cercana a los dos millones de pesos. El caso es investigado.

 

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