El tren Roca funciona, pero con demoras

15 de Mayo de 2026 | 12:11

Atención pasajeros de la Línea Roca ya que el servicio presenta demoras en todos los ramales.

Los inconvenientes se deben a fallas técnicas en Constitución y afecta a los ramales La Plata, Korn, Ezeiza, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes de la Línea Roca, según se informó.

De esta manera, quienes deben viajar hacia La Plata o Ciudad de Buenos Aires deben saber que el servicio presenta demoras.