Zielinski define el once para visitar La Paternal

Luego de conocerse la noticia de que el delantero de Belgrano, Lucas Passerini debió cumplir tan solo una fecha de suspensión, el Ruso Zielinski contará con él en la estructura inicial del equipo.

De esta manera, con el atacante en condiciones de jugar y con Leonardo Morales entrenando con el grupo después de haber sufrido una molestia muscular ante el Tatengue, DT solamente haría una variante: Cardozo; Morales, Maldonado, López, Spörle; Longo, Sánchez; Rigoni, Zelarayán, G. Metilli; Passerini.