Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |breves

Reabren en La Plata el Museo provincial Emlio Pettoruti

Reabren en La Plata el Museo provincial Emlio Pettoruti
18 de Mayo de 2026 | 01:55
Edición impresa

Hoy a las 11,30 se realizará la reapertura del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La Plata, tras una puesta en valor de la sede. Las obras buscaron mejorar la exhibición pública, optimizar espacios de trabajo y reforzar la preservación de una colección con más de 4.000 piezas, según informaron en el Instituto Cultural bonaerense. La presentación coincidirá con el Día Internacional de los Museos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Pagarán bono de $200.000 a los médicos jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Un masivo ataque con drones sacude a Rusia

Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración

La economía de 2026 y la prueba electoral de 2027

El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones

Escándalo sin fin: Francia recibe nuevas denuncias vinculadas a Epstein

Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”

“No quedará nada”: Trump vuelve a advertir a Irán
Últimas noticias de La Ciudad

Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord

Viajar a CABA ya es más caro: aumentaron el tren y las líneas 129 y 195

Dinero en un clic: la Región se vuelca más a las apps mientras se hunde el empleo formal

Furor por la reunión de pelados en Plaza Moreno
Policiales
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
Un sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Crecen las dudas sobre el sistema de fotomultas
Sorpresa por un operativo en el Autódromo Mouras
Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en Hernández
Información General
Bolsitas de nicotina: dura advertencia de la OMS tras ser autorizadas en el país
Estudiantes argentinos competirán en EE UU con un cohete supersónico
Apuestas on line: lanzan recursos para su control
Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: deseos de alto vuelo
Deportes
Estudiantes: rearma el once titular con cambio de esquema
La hoja de ruta del León rumbo a Río de Janeiro
Damonte va a la carga por un ex Pincha para Aldosivi
El Pata Pereyra inclinó la balanza y será el DT
La Sexta igualó en el debut ante Barcelona
Espectáculos
Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica
¿Internado o no?: Luismi preocupó a sus fans pero ¿no pasó nada?
Andrés Bugallo llega a Italia con la bandera de la música argentina
Dominique, en pareja: “Estoy arrancando, en la etapa del enamoramiento”
“Susto, soledad”: a la hija de Maru Botana la pisó una moto y la pasó muy mal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla