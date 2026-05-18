Colorido cierre del encuentro “Furry” en el centro platense 

Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
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Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord
Viajar a CABA ya es más caro: aumentaron el tren y las líneas 129 y 195
Un sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica
Belgrano se impuso en una definición para el infarto y jugará con River
Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón
Vacantes en la Justicia: no puede ser un “toma y daca” que erosiona a las instituciones
El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones
Anuncian plan de obras de infraestructura y conectividad en la Ciudad
El juez rechazó citar a “Chiqui” Tapia por la liberación de Nahuel Gallo
Un tuit en la interna libertaria, que causó la furia de Santiago Caputo
En abril la inflación se desaceleró, pero quedó aún lejos del índice cero
IOMA: la oposición busca crear una comisión bicameral para auditarla
El Concejo se prepara para votar la rendición de cuentas municipal
Carrera solidaria para ayudar a los bomberos voluntarios de Arturo Seguí
Presentan libro sobre el Museo para público infantil y adolescente
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La HowlCon 2026 coronó ayer el encuentro “Furry” con un desfile de cientos de trajes de animales personalizados que le dieron color y ritmo diferente al centro platense, fundamentalmente en la plaza San Martín. Furry (palabra proveniente del inglés “fur”, que significa “pelaje”) es una subcultura nacida en Estados Unidos durante la década del 80.
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Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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