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Frutería La Argentina: promociones semanales

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18 de Mayo de 2026 | 07:00

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Frutería La Argentina lanzó sus promociones semanales. Las vas a poder encontrar desde hoy en el local de Avenida 44 esquina 142. Estos son los horarios: lunes a sábados de 8:00 a 21:30 hs; domingos de 8:00 a 14:00 hs.

También te podés comunicar por WhatsApp al +5492216170710. Vale aclarar que los precios publicados son válidos solo para compras presenciales y no son acumulables con otras promociones. 

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