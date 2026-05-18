Frutería La Argentina: promociones semanales

Frutería La Argentina lanzó sus promociones semanales. Las vas a poder encontrar desde hoy en el local de Avenida 44 esquina 142. Estos son los horarios: lunes a sábados de 8:00 a 21:30 hs; domingos de 8:00 a 14:00 hs.

También te podés comunicar por WhatsApp al +5492216170710. Vale aclarar que los precios publicados son válidos solo para compras presenciales y no son acumulables con otras promociones.