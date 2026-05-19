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Premier: El Arsenal ganó y quedó a un paso del título

Premier: El Arsenal ganó y quedó a un paso del título
19 de Mayo de 2026 | 03:11
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El Arsenal quedó muy cerca de quedarse con el título de la Premier League, al superar ayer a Burnley 1-0 con gol de Havertz (foto) y seguir líder de la tabla, con cinco puntos de diferencia sobre su escolta, el Manchester City, que que hoy enfrenta al Bournemouth sin margen de error, a una fecha del final. Los “Gunners” suman 82 unidades, por sobre las 77 del City, por lo que los dirigidos por Mikel Arteta quedaron a un paso de campeonar.

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