El Concurso de EL DIA, con enorme expectativa

El Gran Concurso mundialista que organiza EL DIA y auspicia Rapicuotas, sigue sumando más adherentes. Para esta semana, la nueva consiga para participar por el álbum y los 20 sobres de figuritas es ¿qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986?

Como sucede en cada Copa del Mundo, el álbum vuelve a transformarse en mucho más que una colección. Y las figuritas generan encuentros, debates, recuerdos y también una competencia sana entre amigos, familias y compañeros de trabajo o de la escuela.

Los kioscos vuelven a llenarse nuevamente de fanáticos, como sucedió en el Mundoal anterior, en busca de los paquetes; mientras las figuritas difíciles empiezan a convertirse en verdaderos tesoros para aquellos coleccionistas que no quieren perderse detalles de esta nueva propuesta que sirve para jugar y divertirse, sin importar las edades.

En ese sentido, EL DIA decidió acompañar a sus lectores con una propuesta que combina pasión futbolera, historia de los Mundiales y la posibilidad de ganar el súper premio para vivir la previa de la Copa de una manera especial.

Cabe recordar que los sorteos se realizarán todos los jueves de este mes, por lo que cada semana habrá una nueva oportunidad para participar y seguir alimentando la ilusión mundialista.

Mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo avanza y la expectativa crece alrededor de la Selección Argentina, EL DIA y Rapicuotas siguen acompañando a los lectores con esta propuesta que ya se convirtió en una de las grandes atracciones de la previa de la máxima cita mundialista.

Como quedó dicho, la pregunta de esta semana es: ¿Qué Selección convirtió más goles en el Mundial de 1986?

Para participar de este consurso, los lectores deberán escanear el código QR que aparece publicado en el diario, completar los datos requeridos y responder correctamente la consigna semanal.