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Quilmes-Hudson-Berazategui

Lunes con arranque fresco y luego mejora

Lunes con arranque fresco y luego mejora
4 de Mayo de 2026 | 07:00

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Este lunes en Quilmes, Hudson y sus alrededores el cielo se presentará parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 21 grados.

El martes el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados.

El miércoles el cielo estará nublado y las temperaturas irán de los 16 a los 24 grados, con viento del noreste y posibles tormentas por la noche,

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