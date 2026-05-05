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Este jueves celebrarán el Día del Taxista con entrega de alimentos

Este jueves celebrarán el Día del Taxista con entrega de alimentos
5 de Mayo de 2026 | 01:53
Edición impresa

El próximo jueves 7 de mayo, el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata conmemorará el Día del Taxista con un evento que combina camaradería y asistencia social. La celebración se llevará a cabo en la sede gremial de Calle 12 n° 476. La jornada iniciará a las 12 con choripaneada para los trabajadores del sector. Luego entregarán bolsones con alimentos para los taxistas.

 

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