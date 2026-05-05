Filtraron los motivos por los que se separaron Pampita y Martín Pepa

Pampita y Martín Pepa habrían terminado su relación luego de una fuerte crisis que se habría desencadenado por una situación que involucraría directamente al empresario.

El vínculo llegó a su fin en medio de tristeza por parte de la modelo y sin una explicación pública.

Ahora, el dato fue descubierto por Yanina Latorre donde aseguró que Pampita estaría afectada por lo sucedido. "Estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", tiró en la tele.

Asimismo, desde a pantalla chica, se aclaró que no tiene precisión sobre el hecho puntual que generó el conflicto. "No sé qué es el algo. No sé si es un engaño, una mentira o que omitió contarle algo", aseguraron periodistas del espectáculo.

Por otra parte, también se sumó información sobre la reacción de la modelo tras la difusión del tema en los medios. "Se enteró de lo que conté y estaba enajenada tratando de averiguar quién me lo había dicho", reveló Latorre.

Para cerrar, vale destacar que por ahora, la separación se mantiene en el terreno de las versiones, con el foco puesto en el supuesto motivo del quiebre y en quién habría tomado la decisión final de poner punto final a la relación.