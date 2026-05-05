Escándalo; “After Sex”: cómo conoció Adabel al tercero que terminó su relación

VIDEO. Aumentó el boleto pero en La Plata las frecuencias siguen reducidas: paradas llenas y más bronca
VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente
Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país
Intendentes bonaerenses desafían la historia y van por la gobernación
Amparo del intendente Gray contra despidos en el Servicio Meteorológico
Una multitud en una tradicional fiesta en Uribelarrea, Cañuelas
Otro repudio por los ataques a Max Nordau y a Jabad Lubavitch
Taller de salud mental en la biblioteca Mariano Moreno de Tolosa
Realizarán una jornada de RCP abierta a la comunidad en Los Tilos
Este jueves celebrarán el Día del Taxista con entrega de alimentos
VIDEO. “Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma
Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Lamela contó el fin de semana que efectivamente se separó de Adabel Guerrero luego de que ella “rompiera la confianza” en la pareja. Es que habría habido un tercero en discordia, como se rumorea hace semanas: Rodrigo Alenaz, ¿nuevo novio de Adabel?
La cosa es de lo más escandalosa: Valeria Archimó (compañera de elenco de Adabel en “Sex”) habría sido la “celestina” de este romance clandestino. “Celestina no, vino una amiga con un amigo… y viste que acá está el after Sex… nos quedamos, yo bajé a saludar a mi amiga, Ada bajó, estuvimos charlando… y eso fue todo”, respondió a la cuestión Archimó, dejando en claro que todo ocurrió como Martín Lamela plantea.
Aunque intentó luego correrse del asunto: “La verdad es que no sé nada, acá hubo una reunión entre amigos, pero más de eso no te puedo contar. Por ahí se hicieron muy amigos también. Pero no, no estoy al tanto de la situación”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí