Escándalo; “After Sex”: cómo conoció Adabel al tercero que terminó su relación

Martín Lamela contó el fin de semana que efectivamente se separó de Adabel Guerrero luego de que ella “rompiera la confianza” en la pareja. Es que habría habido un tercero en discordia, como se rumorea hace semanas: Rodrigo Alenaz, ¿nuevo novio de Adabel?

La cosa es de lo más escandalosa: Valeria Archimó (compañera de elenco de Adabel en “Sex”) habría sido la “celestina” de este romance clandestino. “Celestina no, vino una amiga con un amigo… y viste que acá está el after Sex… nos quedamos, yo bajé a saludar a mi amiga, Ada bajó, estuvimos charlando… y eso fue todo”, respondió a la cuestión Archimó, dejando en claro que todo ocurrió como Martín Lamela plantea.

Aunque intentó luego correrse del asunto: “La verdad es que no sé nada, acá hubo una reunión entre amigos, pero más de eso no te puedo contar. Por ahí se hicieron muy amigos también. Pero no, no estoy al tanto de la situación”.