Sigue el cicloturismo en la Región con recorridas adaptadas por el frío

EL DIA en Cusco: así arribó el Pincha a la altura de Perú para jugar por Libertadores
Durísimo cruce de Caputo a Cavallo: "Si hay resentimiento, tratá que no se note"
Desafectaron a un alto funcionario policial bonaerense tras una grave denuncia vinculada a La Plata
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
En La Plata, proponen prohibir el ingreso a los estadios a quienes hagan pintadas en la vía pública
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Racing y Vélez vs Gimnasia por los octavos de final
Boca tuvo una mala noche y perdió 1 a 0 con Barcelona de Ecuador en la Libertadores: Ascacibar vio la tarjeta roja
Juan Darthés irá a la cárcel por abuso sexual contra Thelma Fardin: la Justicia de Brasil dejó firme la condena
Los mensajes de Adorni: peritarán el celular del contratista
Alimentos al frente: cómo se reconfiguró el índice de precios en La Plata en abril
Persecución y caos en un barrio de La Plata: un joven fue detenido tras un intento de fuga
Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata
La UBA denunció desfinanciamiento de hospitales y el Gobierno se defendió de las acusaciones: "Son falsas"
Murió Hugo Cánepa, reconocido hincha y periodista de Gimnasia
Una entidad pública pagó los gastos del viaje de Kicillof y funcionarios provinciales a España
El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?
FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!
Profundo dolor en la Técnica 8 de La Plata por la muerte de "Paqui", un querido profesor
Es platense, vive en España y le pidió al Cholo Simeone replicar una foto 20 años después: "Dale, copate"
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Íntima confesión: Flor de la V reveló haber estado enamorada de una famosa mujer
Filtraron los motivos por los que se separaron Pampita y Martín Pepa
Chau al "carry on" gratuito: Aerolíneas dispuso que hay que pagarlo como "servicio adicional"
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El aumento de los micros es oficial: las nuevas tarifas confirmadas y quejas que no aflojan por la baja frecuencia
Mañana marchan docentes en La Plata por reclamo salarial y sueldos adeudados
Caso Sur Finanzas: el empresario Ariel Vallejo no se presentó a declarar ante la Justicia
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Cicloturismo La Plata informó que las “pedaleadas” seguirán todos los jueves a las 20, con punto de encuentro en Plaza Moreno. Hasta agosto, habrá recorridos más cortos por el Patio de Ensenada; la República de los Niños; Paseo Mitre; Punta Lara; City Bell. La participación es gratuita.
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