Pierde el pelo... Rial se mostró con otra mujer a pocas semanas de su ruptura

Jorge Rial no pierde el tiempo y a poco de que se conociera su ruptura con María del Mar Ramón, la joven escritora con la que estaba en pareja hacía más de 3 años, trascendió que el periodista ya habría encontrado reemplazo.

Los indicios de un nuevo romance salieron a la luz luego de que se filtraran imágenes de Rial junto a una misteriosa mujer. Fue en el ciclo “El Ejército de la Mañana”, de Bondi, donde Pepe Ochoa dio detalles sobre este rumor en la vida sentimental del periodista.

“Estuvo acaramelado en un aeropuerto”, aseguró el conductor, aclarando de que la actitud de Rial habría sido en términos románticos.

“Fue con ella y volvió con ella, compartieron tres días en un hotel. En la foto se ve la rubia que lo acompaña, pero todavía no sé su nombre”, agregó Ochoa sobre la mujer en cuestión. “Me cuentan que a la ida y a la vuelta estuvo con esta rubia muy cerca, contentos, felices y pasaron unos días en Mendoza”, agregó, aclarando que iban “de la mano”, dejando en claro que se trata de un vínculo cercano.

¿POR QUÉ SE SEPARÓ RIAL?

La separación de Jorge y María del Mar tomó por sorpresa a muchos, pero lejos de que se tratara de una relación que terminó en malos términos, se supo que el cote tuvo que ver por una incompatibilidad de agendas.

La joven escritora debe instalarse en el exterior para continuar expandiendo su trabajo, mientras que Rial tiene su vida laboral y personal organizada en la Argentina: el conductor se encarga de su programa de streaming junto a Viviana Canosa, al tiempo de que ayuda en la crianza de su nieto menor.