Atención pediátrica, odontológica y vacunación en los barrios

Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido
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Hoy habrá una jornada de salud y capacitación en distintos barrios. Incluye, atención pediátrica, odontológica y vacunación en la Escuela Nº 30, de 15 y 552 (de 9 a 12); en la Escuela N° 46, de 131, 639 y 640 (8.30 a 11.30), donde también se completarán planillas de ANSES; y en la Escuela N° 24, de 3, 421 y 422 (de 9 a 13). A las 17.30 en el Club 19 de Febrero, de diagonal 682, 618 y 620 habrá un taller de RCP.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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