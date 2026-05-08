Los números de la suerte del viernes 8 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

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SUERTE NUMERICA: 13-45-00. Momento ideal para compras, sin gastar sumas excesivas que descontrolen su presupuesto. No pierda la paciencia, este día será de prueba para el amor.
SUERTE NUMERICA: 14-55-12. Realizará cambios de importancia y se le presentará posibilidades de progreso. Preocupación pasajera en el campo del amor. Posponga viajes. Evite juegos de azar.
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SUERTE NUMERICA: 52-83-04. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Tendrá que solucionar problemas con su pareja. No lo prolonge. Insólita imposición. Progresos inesperados.
SUERTE NUMERICA: 13-29-04. Sepa aprovechar las propuestas, pues está en vísperas de evolucionar con el dinero. En casa se producirán novedades muy gratas. Exitos. Mejor desenvolvimiento.
SUERTE NUMERICA: 12-30-94. Atención, evite los cambios en su actitud. Rechace influencias exteriores. En amor las resoluciones improvisadas pueden ser peligrosas. Vigile sus intereses.
SUERTE NUMERICA: 92-30-13. Tendrá propuestas de trabajo muy interesante, estúdielas. hallará franco progreso en sus intereses afectivos. Elija sus trabajos. No busque aislarse. Sea franco.
SUERTE NUMERICA: 16-90-22. Puede tener retrasos en cobros de dinero o acumulación de trabajo por cumplir. Se simplifican proyectos que concierne a los niños.
SUERTE NUMERICA: 19-40-20. No es momento de cambios ni de grandes negocios. Logrará cumplir deseos en su vida amorosa. Cuide su fama. Viajes.
SUERTE NUMERICA: 71-50-11. Sufrirá una pérdida de carácter económico si no toma las medidas para prevenirla. Mal intestinal.
SUERTE NUMERICA: 02-55-19. Organice mejor sus negocios para que rindan más. El amor, regular. Cuidado con los calambres.
SUERTE NUMERICA: 12-02-16. Por el momento no encare las dificultades, haga un rodeo. Grandes diferencias con su pareja. Actúe con calma.
SUERTE NUMERICA: 10-20-40. Se consolidan sus sueños. Tendencia a un sentimentalismo pronunciado con su pareja. Lo elogiarán.
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