Récord de tasaciones: Leiva Joyas llega a La Plata por única vez

Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido
Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido
Vacunas en falta: escasean las dosis contra la neumonía en los vacunatorios
Gastos fijos que asfixian: el 42% de los ingresos se va en servicios
Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio
VIDEO. Las figuritas del Mundial son furor y ya hay puja por los sobres y el álbum
Se reabrió el debate por el consumo de cigarrillos electrónicos
Fuerte suba de las acciones por la mejora en la calificación de deuda
El Gobierno fue a la Corte para frenar la pensión de privilegio de Cristina
La Corte, con autoridades de la Legislatura por su proyecto de autarquía
Alak recibió al intendente de Ramallo para hablar de gestión local
Atención pediátrica, odontológica y vacunación en los barrios
Excombatientes por la creación de la “Sala de la Soberanía” en Berisso
El exministro sigue procesado: rechazaron sobreseer a Jorge D’Onofrio
Descontrol vial en la Región: un ciclista grave y múltiples choques
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO.- Del 13 al 16 de mayo, y por única vez, el Leiva Tour desembarca en el Hotel Grand Brizo con tasaciones sin cargo, atención personalizada y la posibilidad de vender en el momento o reinvertir en metales certificados.
Escuchar esta nota
En un contexto donde cada vez más personas buscan saber cuánto valen realmente sus joyas, relojes, monedas o piezas heredadas, el Leiva Tour llega a La Plata con una propuesta que ya recorrió las principales ciudades del país y registró cifras récord de tasaciones durante el último año.
Durante cuatro días, Leiva Joyas ofrecerá un servicio de tasación profesional, gratuito y sin compromiso, pensado para quienes quieran obtener una valuación clara y confiable de sus pertenencias.
La atención será del 13 al 16 de mayo, de 10 a 20 hs, en el Hotel Grand Brizo (Av. 51 715), en un entorno confidencial y seguro. Allí, especialistas analizarán cada pieza en detalle y brindarán una cotización transparente en el momento.
Además de conocer el valor de sus objetos, cada persona podrá decidir en el acto qué hacer con ellos: vender y recibir el pago inmediato mediante el método más conveniente, o reinvertir ese dinero en metales certificados.
El interés sostenido por este tipo de servicios se refleja en los resultados: durante 2025, Leiva Joyas alcanzó un récord histórico de tasaciones, impulsado por consultas sobre piezas heredadas o en desuso. En paralelo, el Leiva Tour convocó a miles de personas en distintas ciudades, consolidándose como una experiencia cada vez más demandada.
Además de la tasación, el encuentro permite acceder a opciones de resguardo de valor, como lingotes de oro y plata certificados en distintas presentaciones. Para dar ese paso, hay opciones para distintos presupuestos, desde lingotes de oro de pequeño formato —como 1, 5, 10, 20 o 50 gramos— hasta lingotes de plata de 100 gramos. Todas estas alternativas también están disponibles en el shop online de Leiva Joyas, con la posibilidad de retirarlas directamente durante el tour.
Desde la firma destacan que el objetivo del tour es acercar un servicio claro, profesional y accesible, basado en el asesoramiento personalizado, para que cada persona pueda tomar decisiones informadas con tranquilidad.
Con una única parada en la ciudad, esta edición en La Plata se presenta como una oportunidad puntual para acceder a este servicio sin necesidad de viajar.
Para quienes estén considerando tasar, vender o simplemente informarse, reservar turno con anticipación es clave para asegurar un lugar y evitar esperas.
Más información y turnos disponibles en la web oficial o a través del canal de WhatsApp de Leiva Joyas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?