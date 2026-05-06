Récord de tasaciones: Leiva Joyas llega a La Plata por única vez

En un contexto donde cada vez más personas buscan saber cuánto valen realmente sus joyas, relojes, monedas o piezas heredadas, el Leiva Tour llega a La Plata con una propuesta que ya recorrió las principales ciudades del país y registró cifras récord de tasaciones durante el último año.

Durante cuatro días, Leiva Joyas ofrecerá un servicio de tasación profesional, gratuito y sin compromiso, pensado para quienes quieran obtener una valuación clara y confiable de sus pertenencias.

La atención será del 13 al 16 de mayo, de 10 a 20 hs, en el Hotel Grand Brizo (Av. 51 715), en un entorno confidencial y seguro. Allí, especialistas analizarán cada pieza en detalle y brindarán una cotización transparente en el momento.

Además de conocer el valor de sus objetos, cada persona podrá decidir en el acto qué hacer con ellos: vender y recibir el pago inmediato mediante el método más conveniente, o reinvertir ese dinero en metales certificados.

El interés sostenido por este tipo de servicios se refleja en los resultados: durante 2025, Leiva Joyas alcanzó un récord histórico de tasaciones, impulsado por consultas sobre piezas heredadas o en desuso. En paralelo, el Leiva Tour convocó a miles de personas en distintas ciudades, consolidándose como una experiencia cada vez más demandada.

Además de la tasación, el encuentro permite acceder a opciones de resguardo de valor, como lingotes de oro y plata certificados en distintas presentaciones. Para dar ese paso, hay opciones para distintos presupuestos, desde lingotes de oro de pequeño formato —como 1, 5, 10, 20 o 50 gramos— hasta lingotes de plata de 100 gramos. Todas estas alternativas también están disponibles en el shop online de Leiva Joyas, con la posibilidad de retirarlas directamente durante el tour.

Desde la firma destacan que el objetivo del tour es acercar un servicio claro, profesional y accesible, basado en el asesoramiento personalizado, para que cada persona pueda tomar decisiones informadas con tranquilidad.

Con una única parada en la ciudad, esta edición en La Plata se presenta como una oportunidad puntual para acceder a este servicio sin necesidad de viajar.

Para quienes estén considerando tasar, vender o simplemente informarse, reservar turno con anticipación es clave para asegurar un lugar y evitar esperas.