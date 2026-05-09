Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

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SUERTE NUMERICA: 04-25-96. Días activos en los que buscará su oportunidad demorada. No deteriore su amistad con compañeros ante falsas sospechas. Mantenga serenamente la armonía familiar. Hable claro con su pareja.
SUERTE NUMERICA: 11-00-41. Estado de nervios por situaciones cambiantes y poco claras en su trabajo. Domínese y no trate de buscar explicaciones en la actitud de terceros. El calor de su hogar le hará pasar momentos llenos de esperanza.
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SUERTE NUMERICA: 36-27-16. No son aconsejables los apresuramientos ni la intervención de terceros en asuntos sociales o económicos. Resultado negativo de una gestión. No se permita actitudes imprudentes en el orden sentimental.
SUERTE NUMERICA: 28-89-46. No cometa imprudencias en sus quehaceres habituales y espere hasta ver con claridad el camino a seguir. Hay pérdidas por imprudencia. Domine su apetito. Es necesario que tenga paciencia con el sexo opuesto.
SUERTE NUMERICA: 34-15-08. No hable demasiado ya que se acerca una etapa contradictoria en su economía. Etapa muy favorable para planear cambios importantes. Ordene bien sus papeles pues los necesitará. Inestabilidad en el amor.
SUERTE NUMERICA: 79-32-51. No se cargue de responsabilidades en su trabajo y continúe la rutina sin exaltarse. Tendrá noticias agradables relacionadas con amigos. Contratiempo familiar sin trascendencia. Cambios en los sentimientos.
SUERTE NUMERICA: 09-65-31. Ordene sus papeles preparando todo lo que emprenderá en estos días. Su dinamismo tiene efectos positivos. Evite comidas demasiado abundantes y duerma lo necesario. Evite la intromisión en su vida afectiva.
SUERTE NUMERICA: 14-29-88. Mantenga su mente alejada de todo aquello que pueda confundirle o traerle problemas extras. Asuntos legales en puerta. Reunión con amigos y éxitos profesionales. Mantenga su buena relación de pareja.
SUERTE NUMERICA: 35-79-62. Tendrá buenas perspectivas monetarias si obra con la mayor rapidez. El tiempo no actúa a su favor. Posibilidad de compras muy importantes para el hogar. No permita vacilaciones en sus sentimientos.
SUERTE NUMERICA: 12-99-41. Le esperan momentos muy gratos en el aspecto financiero. Acontecimientos imprevistos favorecerán ciertos proyectos de trabajo. No se mezcle en discusiones sin objeto. Buen momento para el corazón.
SUERTE NUMERICA: 68-83-11. Cambios sumamente productivos para sus intereses económicos si aprovecha una propuesta amistosa. Ecos agradables de un buen fin de semana. No se evada de sus posibilidades y afronte una situación delicada.
SUERTE NUMERICA: 71-46-32. Pese a ciertas trabas podrá pasar por alto contrariedades en labores y finanzas. Mida sus palabras y reacciones con personas mayores. Cuidado con las habladurías. Cambio profundo en los sentimientos.
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