El Levante remontó un partido increíble y sueña con mantenerse

Levante concretó una gran remontada para vencer por 3-2 a Osasuna, como local, en el partido que disputaron hoy por la trigésimoquinta fecha de LaLiga, la máxima

Con el triunfo, el Levante llegó al decimoctavo puesto de la tabla y, aunque sigue en la zona de descenso y todavía puede volver al anteúltimo lugar en la continuidad de la fecha, alcanzó las 36 unidades y está a un punto del Sevilla. El plato fuerte de esta jornada será el clásico Barcelona-Real Madrid, mañana.