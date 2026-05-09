El Levante remontó un partido increíble y sueña con mantenerse

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La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Imputaron a Reidel por los gastos con tarjetas de una empresa estatal
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“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito
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Levante concretó una gran remontada para vencer por 3-2 a Osasuna, como local, en el partido que disputaron hoy por la trigésimoquinta fecha de LaLiga, la máxima
Con el triunfo, el Levante llegó al decimoctavo puesto de la tabla y, aunque sigue en la zona de descenso y todavía puede volver al anteúltimo lugar en la continuidad de la fecha, alcanzó las 36 unidades y está a un punto del Sevilla. El plato fuerte de esta jornada será el clásico Barcelona-Real Madrid, mañana.
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