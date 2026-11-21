Un informe producido por científicos acaba de alertar sobre el riesgo de que La Plata pueda volver a inundarse como ocurrió el 2 de abril de 2013, en una situación que no dependería sólo de la intensidad de las lluvias sino de la forma en que ocupó y transformó el territorio.

Por lo pronto, corresponde recordar que los platenses, en marzo de 2024, recordaron con temor aquella jornada trágica, cuando volvieron a verse zonas con muchísima agua. Ello, en el dramático contexto de una tormenta eléctrica y en una situación que, por cierto, también se vivió en muchos lugares de la Provincia que, además, sufrieron fuertes vendavales y granizadas.

Frente a este tipo de alternativas, ahora los investigadores plantearon la necesidad de modificar la forma de planificar y habitar la Ciudad. Entre las medidas que proponen figuran preservar humedales, planicies de inundación y zonas de recarga de acuíferos; desarrollar parques lineales junto a los arroyos; incorporar jardines de lluvia y evaluar el desentubamiento de cursos de agua en sectores estratégicos.

Así lo señalaron una investigadora del Conicet y un biólogo del Instituto de Limnología –este último organismo con doble dependencia, del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata- que advirtieron que las inundaciones, aunque suelen considerarse fenómenos naturales, también son una construcción social.

El trabajo reseña que La Plata se desarrolló sobre un territorio atravesado por 16 cuencas hidrográficas, con sus respectivas subcuencas. Aunque muchos de esos cursos de agua hoy no son visibles, diez arroyos principales recorren el partido y desembocan en el Río de la Plata o en el río Samborombón.

El trabajo indica que la Ciudad creció durante décadas rellenando las llanuras de inundación para levantar viviendas y barrios. A eso se sumó un trazado urbano que no se adaptó a la topografía ni al recorrido de los cursos de agua. El resultado es un territorio donde, ante precipitaciones extraordinarias, el agua vuelve a buscar sus cauces originales.

A esta vulnerabilidad histórica, añade el informe, se agrega el impacto del cambio climático, que, según advierten, intensifica las precipitaciones extremas y favorece las inundaciones repentinas. En el Gran La Plata, además, las sudestadas pueden dificultar el escurrimiento del agua hacia el Río de la Plata.

Siempre se ha señalado sobre la necesidad y conveniencia de que las administraciones -sean en este caso provinciales o municipales- apoyen sus políticas urbanísticas en criterios científicos, aprovechándose la presencia y el asesoramiento de profesionales con probada idoneidad, para evitar improvisaciones y omisiones.