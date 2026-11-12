Amplían la veda del uso de celulares en escuelas bonaerenses

Pese a algunas polémicas y objeciones que siguen en pie, a partir de ahora los alumnos provinciales de primaria y secundaria no podrán utilizar celulares durante el horario escolar, tanto en establecimientos públicos como privados, salvo que un docente los autorice con fines pedagógicos.

En ese marco, bajo el concepto de “uso responsable de los celulares en las escuelas”, la normativa establece que los dispositivos solo podrán utilizarse con fines educativos cuando el docente a cargo del aula lo solicite o autorice.

Tal como se señaló en la nota publicada ayer en este diario, los estudiantes secundarios de la Ciudad expusieron opiniones divididas: por un lado, reconocen las distracciones que generan las pantallas, pero también defienden su uso para el aprendizaje.

Sea como sea, la restricción, que ya regía para las escuelas primarias desde septiembre de 2025, ahora también alcanza al nivel secundario, aun cuando resta la reglamentación de la Ley 15.678, que introduce cambios en la normativa vigente para fomentar el uso seguro y responsable de la tecnología durante las clases.

Entre sus objetivos, contempla además informar y concientizar a los alumnos de entre 6 y 17 años sobre los riesgos y los efectos nocivos de la exposición excesiva a las pantallas.

Este mismo tema fue analizado y legislado en muchos otros países, en donde se concluyó que la prohibición del uso de celulares y pantallas no constituye un freno al progreso ni a la evolución tecnológica deslumbrante de los últimos tiempos.

Por el contrario, pedagogos de todo el mundo coinciden en la necesidad de plantear restricciones al uso inmoderado de redes sociales por parte de niños y adolescentes.

Tal medida está vigente en múltiples naciones, incluso en las más desarrolladas, donde a partir de su implementación se advirtieron mejoras en el rendimiento académico y un mayor enfoque en el aprendizaje por parte de los estudiantes.

Cabe destacar que se realizaron encuestas en la órbita provincial en las que el 54 % de los alumnos admitió distraerse durante la jornada escolar debido al uso de celulares y computadoras en las aulas.

Es seguro que en el transcurso del próximo ciclo escolar se obtendrán referencias objetivas que dejarán en claro los resultados de esta restricción. Y si fueran negativas, nada debiera impedir que la norma sea reformada o derogada.

Por lo pronto, corresponde recordar que recientemente la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) destacó la decisión de muchos países “que prohibieron el uso del celular en las aulas y lograron mejores resultados”.