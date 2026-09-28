Aplausos en City Bell a una marcha contra el delito en barrio Savoia

Habitantes del barrio Savoia de City Bell se movilizaron el sábado para protestar por la ola delictiva que los afecta y lo hicieron a través de una marcha de varias cuadras hasta la Comisaría de la localidad, recorriendo la avenida Cantilo que es la principal.

En ese recorrido en el que al mediodía los manifestantes coreaban solamente la palabra “seguridad, seguridad”, fueron respaldados por el aplauso espontáneo de los parraquianos que, sobre todo los sábados a la mañana, pueblan las meses que en las veredas habilitan los sucesivos bares que se extienden por esa calle.

El último y dramático asalto con entradera que sufrió el viernes por la noche una pareja de jubilados que reside en el barrio Savoia –ubicado junto a las vías del tren hacia la zona del Río de la Plata- hizo que decidieran concentrarse primero en la estación ferroviaria y después marchar hasta la Comisaría Décima para protestar.

Tal como se detalló en este diario, durante la noche del viernes cinco delincuentes encapuchados irrumpieron en una vivienda de la zona de 464, Camino Centenario y 13 B, donde redujeron a dos jubilados.

“Entraron cinco personas encapuchadas, los ataron de pies y manos, les taparon la cara y les pedían oro y plata. Son dos jubilados, no tenían nada para darles. Por suerte no les pegaron, pero hoy parece que hay que agradecer que sigan vivos”, contó a este diario la hija de las víctimas durante la convocatoria.

Las quejas por la inseguridad en la zona no son recientes, sino que vienen de lejos. Los habitantes del barrio dicen que están viviendo actos de violencia, entraderas y robos desde hace mucho tiempo, de modo que piden que las autoridades le pongan “un punto final” a ese flagelo.

Y tal como se dijo, esta penosa realidad se vive en la mayoría de los barrios de la Región.

La aparición de delincuentes ya dejó las veredas y calles vacías. Y a partir de allí el auge del delito obligó a colocar rejas en las viviendas, alarmas propias y vecinales. Los pobladores reclaman mayor presencia policial, como antes. Los barrios cerrados florecieron aquí y allá. En los barrios se sucedieron reuniones con autoridades, hicieron sugerencias ofrecieron testimonios valiosos, pero la inseguridad aún persiste.

En la Comisaría de City Bell, durante el encuentro, los jefes del lugar se comprometieron a fortalecer el contacto con los vecinos del barrio Savoia e intensificar acciones preventivas, sobre todo en los sectores más sensibles.

Según pudo saber este diario, las autoridades policiales se comprometieron a fortalecer el contacto con los habitantes de la zona y a profundizar acciones preventivas en sectores considerados sensibles.

Esto de las promesas también ocurre casi siempre: después no aparecen los policías, ni los rondines, ni los patrullajes.

Otro de los puntos planteados tuvo que ver con el hecho de que muchos delincuentes que son detenidos, poco después son liberados por orden de la Justicia.

Esos y otros reclamos relacionados a la inseguridad reinante fueron lo suficientemente claros. Tan claros y sonoros como fueron los aplausos sucesivos que acompañaron el paso de la marcha vecinal, formulados por los parroquianos que el sábado se encontraban tomando café en los sucesivos bares de la calle Cantilo.