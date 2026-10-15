Ayuda y prevención ante las inundaciones que sufre el Litoral

Las fuertes crecidas de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay profundizaron en las últimas jornadas el estado de alerta en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, donde el avance de lluvias relacionadas con los efectos de El Niño dejó ya centenares de evacuados y obligó a activar operativos de emergencia ante la previsión de que el pico del temporal se extienda. Tal panorama obliga a tomar diversas previsiones, inclusive en nuestra zona, bañada por el Río de la Plata.

Pese a que se trata de cuencas distintas, los especialistas sostienen que las crecidas simultáneas de los dos ríos mesopotámicos pueden influir sobre el comportamiento hidrológico del Río de la Plata que, precisamente, se forma con el caudal que aportan el Paraná y el Uruguay.

La situación en el Litoral está llegando a límites extremos, al punto de que hay varias localidades en estado de alerta y se dispuso cerrar el paso fronterizo Yacyretá por las lluvias y el aumento del caudal. Entre las ciudades más afectadas en el Litoral, con evacuaciones concretadas o inminentes, se encuentran Paso de los Libres, Santo Tomé, Alvear, Monte Caseros, Ituzaingó y las islas Apipé, todas en Corrientes.

Mientras tanto, las más perjudicadas en Entre Ríos son Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito-Islas del Ibicuy, donde, además de los pobladores, se debió evacuar a la hacienda. En varias de esas poblaciones de ambas provincias el agua alcanzó la altura de la cintura de las personas y comenzó a filtrarse en las viviendas, lo que derivó en las primeras autoevacuaciones y en el retiro preventivo de enseres domésticos.

En primer lugar, cabe señalar que la población bonaerense debiera estar preparada para ofrecer una ayuda solidaria frente a las necesidades que ya enfrentan tantos compatriotas residentes en esas zonas, tal como ha ocurrido siempre que se presenta una catástrofe natural de esta magnitud. Por cierto, los organismos estatales también deberán estar atentos para hacerse presentes y ofrecer todos aquellos elementos —ropa de abrigo, medicamentos, productos de limpieza, etc.— que hagan falta.

Desde luego que, al mismo tiempo, Defensa Civil, los bomberos y distintas dependencias de los municipios y de la Provincia debieran alistarse ante la eventualidad de que la onda de crecida avance hacia el Río de la Plata y afecte la vida en las riberas locales. Es mucho lo que la prevención puede ofrecer si se presentan estas emergencias.